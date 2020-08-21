Син Зеленського перехворів на коронавірус
Про це заявив президент на брифінгу, передає РБК - Україна.
Зеленський сказав, що діти переносять цю інфекцію більш-менш нормально.
"Скажу відверту, що цей COVID-19, це зараза. Іншого слова й немає. Захворіла моя дружина і син, до речі, теж. І вони разом лікувались в лікарні", - заявив він.
Зазначимо, близько двох місяців тому дружина Володимира Зеленського Олена одужала від коронавірусної інфекції. Втім, в Офісі президента тоді повідомили, що вона потребує продовження лікування від викликаної COVID-19 двосторонньої пневмонії, яке вона буде проходити вдома.
У зв'язку з хворобою дружини президент Володимир Зеленський перейшов на особливий режим роботи, який тривав протягом двох тижнів.
Нагадаємо, що 21 серпня в Україні 100 643 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2207 летальних, 51 078 пацієнтів одужало.
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