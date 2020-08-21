Син Зеленського перехворів на коронавірус

Зеленський сказав, що діти переносять цю інфекцію більш-менш нормально

Президент Володимир Зеленський заявив, що його син хворів коронавірусом. Він лікувався разом зі своєю мамою - дружиною президента Оленою Зеленською.

Про це заявив президент на брифінгу, передає РБК - Україна.

Зеленський сказав, що діти переносять цю інфекцію більш-менш нормально.

"Скажу відверту, що цей COVID-19, це зараза. Іншого слова й немає. Захворіла моя дружина і син, до речі, теж. І вони разом лікувались в лікарні", - заявив він.

Зазначимо, близько двох місяців тому дружина Володимира Зеленського Олена одужала від коронавірусної інфекції. Втім, в Офісі президента тоді повідомили, що вона потребує продовження лікування від викликаної COVID-19 двосторонньої пневмонії, яке вона буде проходити вдома.

У зв'язку з хворобою дружини президент Володимир Зеленський перейшов на особливий режим роботи, який тривав протягом двох тижнів.

Нагадаємо, що 21 серпня в Україні 100 643 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2207 летальних, 51 078 пацієнтів одужало.