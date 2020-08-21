Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

Син Зеленського перехворів на коронавірус

Зеленський сказав, що діти переносять цю інфекцію більш-менш нормально
Президент Володимир Зеленський заявив, що його син хворів коронавірусом. Він лікувався разом зі своєю мамою - дружиною президента Оленою Зеленською.
Син Зеленського перехворів на коронавірус Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Про це заявив президент на брифінгу, передає РБК - Україна.

Зеленський сказав, що діти переносять цю інфекцію більш-менш нормально.

"Скажу відверту, що цей COVID-19, це зараза. Іншого слова й немає. Захворіла моя дружина і син, до речі, теж. І вони разом лікувались в лікарні", - заявив він.

enlightened Зазначимо, близько двох місяців тому дружина Володимира Зеленського Олена одужала від коронавірусної інфекції. Втім, в Офісі президента тоді повідомили, що вона потребує продовження лікування від викликаної COVID-19 двосторонньої пневмонії, яке вона буде проходити вдома.

У зв'язку з хворобою дружини президент Володимир Зеленський перейшов на особливий режим роботи, який тривав протягом двох тижнів.

Нагадаємо, що 21 серпня в Україні 100 643 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2207 летальних, 51 078 пацієнтів одужало.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 08 2020 12:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Кава, сік чи звичайна вода — як у спеку врятуватися від спраги?

Кава, сік чи звичайна вода — як у спеку врятуватися від спраги?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.