Синоптики попереджають про можливу грозу в суботу вдень у Києві
У Києві вдень 26 червня очікується гроза (I рівень небезпеки, жовтий), повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу Київської міськдержадміністрації (КМДА) з посиланням на інформацію Укргідрометцентру.
"Фахівці департаменту муніципальної безпеки закликали за умови падіння дерев або гілок, при травмуванні людей негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103", - наголошується в повідомленні.
Зазначається, що під час інтенсивних дощів на місцях можливих підтоплень чергуватиме додаткова спецтехніка КК "Київавтодор". У разі виявлення місць підтоплень на проїжджій частині або тротуарах можна звернутися в цілодобову диспетчерську КК "Київавтодор" за тел.: 284-74-19.
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