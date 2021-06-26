Синоптики попереджають про можливу грозу в суботу вдень у Києві

Під час інтенсивних дощів на місцях можливих підтоплень чергуватиме додаткова спецтехніка КК "Київавтодор"

Фахівці департаменту муніципальної безпеки закликали за умови падіння дерев або гілок, при травмуванні людей негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

У Києві вдень 26 червня очікується гроза (I рівень небезпеки, жовтий), повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу Київської міськдержадміністрації (КМДА) з посиланням на інформацію Укргідрометцентру.

"Фахівці департаменту муніципальної безпеки закликали за умови падіння дерев або гілок, при травмуванні людей негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103", - наголошується в повідомленні.

Зазначається, що під час інтенсивних дощів на місцях можливих підтоплень чергуватиме додаткова спецтехніка КК "Київавтодор". У разі виявлення місць підтоплень на проїжджій частині або тротуарах можна звернутися в цілодобову диспетчерську КК "Київавтодор" за тел.: 284-74-19.

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