Синоптики прогнозують у Києві перший сніг уже цього тижня

Про це свідчить інформація "Укргідрометцентру", повідомляє "Громадське".

Так, 19 листопада у більшості регіонів України буде дощ. Водночас у Києві вночі очікується від 0 до +2°C, а вдень - до +4°C. За прогнозом, уночі у столиці пройде дощ із мокрим снігом, а вдень - сніг або мокрий сніг.

Фото: Скриншот

Таку ж погоду синоптики прогнозують у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Житомирській областях. Торік перший сніг випав у Києві 17 листопада.

Нагадаємо, середньомісячна температура повітря у Києві становила +8,4°C, що нижче за кліматичну норму 1991-2020 років на 0,2°C. Найтеплішим днем було 21 жовтня з температурою +18,8°C, а найхолоднішим - 26 жовтня. Крім того, ніч проти 22 жовтня стала найтеплішою за всю історію спостережень.

Попри те, що восени зафіксували лише один температурний рекорд, улітку в Києві зафіксували одразу 14 теплових рекордів, десять із них - у червні. Загалом найбільше відхилення від кліматичної норми з трьох місяців літа мав липень, який поділив другу позицію серед найтепліших за останні 140 років.

Кількість опадів за літо на проспекті Науки в столиці становила 77% від кліматичної норми, воно ввійшло у двадцятку найсухіших у Києві з 1891 року.