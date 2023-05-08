Сирія знову в складі Ліги арабських держав

Міністри закордонних справ країн Ліги арабських держав в єгипетському Каїрі проголосували за повернення Сирії до блоку.

Сирії більше 12 років тому призупинили членство через початок громадянської війни в країні.

Про це повідомляє AP.

Всі 13 із 22 представники держав-членів, які були присутні на сесії, підтримали це рішення. Ліга арабських держав намагається досягти угоди шляхом консенсусу, проте обирає просту більшість.

Голосування в єгипетській столиці відбулося через кілька днів після того, як провідні дипломати регіону зустрілися в Йорданії та обговорили "дорожню карту" повернення Сирії в блок.

Членство Сирії в Лізі арабських держав було призупинено 12 років тому на початку громадянської війни. Тоді в березні 2011 року загинуло майже півмільйона людей, половина ж довоєнного населення країни, яке сягало 23 мільйони осіб, були змушена вимушені переселятися.