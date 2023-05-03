росія, білорусь, Іран та Сирія не запрошені на коронацію Чарльза ІІІ – Reuters
Про це повідомляє Reuters.
Запрошення не отримали лідери Ірану, М'янми, Сирії, Афганістану й Венесуели, які вважаються автократичними.
Але запросили дипломатичних представників з Північної Кореї і Нікарагуа.
Британія запросила глав інших країн, із якими має повноцінні дипломатичні відносини, а також представників британських королівств і заморських територій, пише видання.
Коронація Чарльза III пройде 6 травня цього року. Церемонію проведе глава англіканської церкви, архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі. Дружина Чарльза, королева-консорт Камілла буде коронована разом зі своїм чоловіком.