росія, білорусь, Іран та Сирія не запрошені на коронацію Чарльза ІІІ – Reuters

Великобританія, Глазго. Принц Уельський Чарльз відвідує служіння у катедральному соборі Глазго, присвячене сотій річниці початку Першої світової війни. Фото: АFР

Велика Британія не надіслала запрошень на церемонію коронації короля Чарльза ІІІ президентам росії та білорусі: владіміру путіну та Александру Лукашенку.

Про це повідомляє Reuters.

Запрошення не отримали лідери Ірану, М'янми, Сирії, Афганістану й Венесуели, які вважаються автократичними.

Але запросили дипломатичних представників з Північної Кореї і Нікарагуа.

Британія запросила глав інших країн, із якими має повноцінні дипломатичні відносини, а також представників британських королівств і заморських територій, пише видання.

Коронація Чарльза III пройде 6 травня цього року. Церемонію проведе глава англіканської церкви, архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі. Дружина Чарльза, королева-консорт Камілла буде коронована разом зі своїм чоловіком.