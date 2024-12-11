Сирійські повстанці отримали безпілотники та іншу підтримку українських розвідників – WP

Допомога від Києва відіграла лише скромну роль у поваленні режиму Асада, але сприяла підриву позицій рф у Сирії.

Повстанці, які днями повалили режим диктатора Башара Асада в Сирії, отримали безпілотники й іншу підтримку від українських розвідників.

Про це пише WP із посиланням на джерела.

За даними видання, чотири-п'ять тижнів тому українська розвідка відправила близько 20 досвідчених операторів безпілотників і близько 150 FPV- дронів у штаб-квартиру повстанців в Ідлібі, щоб допомогти угрупованню "Хаят Тахрір аш-Шам".

Допомога від Києва відіграла лише скромну роль у поваленні Асада, вважають західні розвідувальні джерела. Але вона була помітною в межах ширших зусиль України, спрямованих на підрив операцій російського режиму на Близькому Сході, в Африці і всередині самої рф.

Програма таємної допомоги України в Сирії була “відкритою таємницею”, хоча високопосадовці адміністрації президента США Джо Байдена неодноразово заявляли у відповідь на запитання оглядача WP Девіда Ігнатіуса, що вони нічого не знали про це. Як пише автор статті, мотивація України очевидна: зіштовхнувшись із російським наступом, українська розвідка шукає інші фронти, де вона може “втерти носа” рф та російським маріонеткам.

У статті від 3 червня видання Kyiv Post процитувало джерело в ГУР, яке заявило, що з початку року сирійські повстанці, підтримувані українськими оперативниками, завдали низку ударів по російських військових об'єктах у регіоні.

Ця стаття, розміщена в Інтернеті, містила посилання на відеоматеріали, які демонстрували удари по бункеру, білому фургоні та інших цілях, які, як стверджувалося, були атаковані повстанцями в Сирії за підтримки України. Видання писало, що операція в Сирії була проведена спеціальним підрозділом "Хімік" у складі ГУР, "у співпраці з сирійською опозицією".

російські чиновники вже кілька місяців скаржаться на діяльність українських сил у Сирії. До того, як наступ “Хаят Тахрір аш-Шам” повалив Асада, російські офіційні особи стверджували, що зв'язок України з повстанським угрупованням був спробою вербування сирійських бойовиків для війни проти кремля.

рф, як пише Ігнатіус, явно була здивована швидким просуванням “Хаят Тахрір аш-Шам” на Дамаск — але цікаво, що самі ж росіяни намагаються применшити роль України.

Операція в Сирії — не єдиний випадок, коли українська військова розвідка працює за кордоном для боротьби проти російських агентів. У серпні ВВС писало, що Україна допомогла повстанцям на півночі Малі влаштувати засідку для російських найманців з групи "Вагнера". За даними ЗМІ, в результаті засідки загинули 84 оперативники "Вагнера" і 47 малійців.

У квітні 2023 року глава ГУР Кирило Буданов обіцяв, що Україна переслідуватиме росіян, винних у воєнних злочинах, "у будь-якій частині світу". "Агресивні" розвідувальні операції Буданова, однак, іноді турбували адміністрацію президента США Джо Байдена, пише WP.

Подібно до "африканських вилазок" України та операції в Курській області рф, таємна операція в Сирії відображає спробу ”розширити поле бою” і завдати шкоди рф у неочікуваних для кремля "зонах". Допомога України сирійським повстанцям, принаймні певною мірою, сприяла підриву найважливішого “клієнта” росії на Близькому Сході — рф бачила просування повстанців у Сирії, але не змогла мобілізуватися, щоб зупинити їх і запобігти руйнівним наслідкам.