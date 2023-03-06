Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Сирський відвідав частини, що обороняють Бахмут

06 березня 2023, 18:42
Сирський відвідав частини, що обороняють Бахмут
Фото Міністерства оборони України
Українські воїни мужньо обороняють позиції на півночі Бахмута, намагаючись не допустити оточення міста.

Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський 5 березня знову відвідав частини, які здійснюють оборону Бахмута, і заявив, що бої за місто досягли найвищого напруження.

Про це повідомляє Military Media Center.

"Ворог кинув у бій додаткові сили Вагнера. Наші воїни мужньо боронять позиції на півночі Бахмута, намагаючись не допустити оточення міста. Наш опір на цьому плацдармі триває вже декілька місяців. Увесь цей час спроби ворога захопити місто розбивались об стійкість наших воїнів. Наші оборонці завдали значних втрат ворогу, знищили велику кількість техніки, змусили кидати у бій найкращі штурмові підрозділи Вагнера та зменшили наступальний потенціал противника", - заявив командувач.

За його словами, бої за Бахмут досягли найвищого рівня напруження.

До того Сирський відвідував Бахмут 25 лютого та 3 березня. 

6 березня президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки, де обговорювали оборону Бахмута.

Сирський та командувач ЗСУ Валерій Залужний висловилися за продовження оборони та подальше посилення українських позицій у місті.

Нагадаємо, видання "Bild" з посиланням на свої джерела у політичному керівництві Києва стверджує, що між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем Збройних сил Валерієм Залужним виникла суперечка щодо дій у місті Бахмут, бої за яке точаться з літа 2022 року. Мовляв, Залужний вже кілька тижнів тому рекомендував подумати про відхід з Бахмута з тактичних міркувань.

війнаБахмутЗалужнийСирський

Останні матеріали

Битва за Бахмут. Наближається фінал? – Мік Раян
Політика
Битва за Бахмут. Наближається фінал? – Мік Раян
Переклад iPress – 06 березня 2023, 16:17
Перенесіть війну в росію. Поразка рф має статися на її теренах – експосадовці Пентагону
Політика
Перенесіть війну в росію. Поразка рф має статися на її теренах – експосадовці Пентагону
Переклад iPress – 06 березня 2023, 13:26
Кінець битви за Бахмут. Перемога за тим, хто зберіг свої війська та якнайбільше виснажив супротивника – Філліпс О'Брайен
Політика
Кінець битви за Бахмут. Перемога за тим, хто зберіг свої війська та якнайбільше виснажив супротивника – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 06 березня 2023, 10:16
Озброєння Україні надається надто мало та надто пізно. Але росіяни не прорвали оборону у Бахмуті – Том Купер
Озброєння Україні надається надто мало та надто пізно. Але росіяни не прорвали оборону у Бахмуті – Том Купер
Переклад iPress – 04 березня 2023, 16:33
Таємна зброя путіна в енергетиці. Як стартував у кремлі колишній банкір Morgan Stanley Паша
Політика
Таємна зброя путіна в енергетиці. Як стартував у кремлі колишній банкір Morgan Stanley Паша "перекладач" Сорокін – Wall Street Journal
Переклад iPress – 03 березня 2023, 16:14
Нові штурмові загони зсрф змінюють тактику ведення бойових дій росії в районі Бахмута. Тим часом Україна готується до контрнаступу – Джан Касапоглу
Політика
Нові штурмові загони зсрф змінюють тактику ведення бойових дій росії в районі Бахмута. Тим часом Україна готується до контрнаступу – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 03 березня 2023, 12:07
В грандіозній танковій битві росія була розгромлена.
В грандіозній танковій битві росія була розгромлена. "Вони зробили дурню, що прийшли в Україну" – New York Times
Переклад iPress – 03 березня 2023, 09:09
Єдиний шлях до миру в Україні – повна поразка росії. Захід має припинити шукати інші шляхи перемоги та надати багато зброї – Еліот А. Коен
Політика
Єдиний шлях до миру в Україні – повна поразка росії. Захід має припинити шукати інші шляхи перемоги та надати багато зброї – Еліот А. Коен
Переклад iPress – 02 березня 2023, 14:35
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється