Ситник: НАБУ не здійснює несанкціонованого "прослуховування"

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що НАБУ не встановлювало несанкціонованого "прослуховування" в кабінеті заступниці генпрокурора Анжели Стрижевської.

"Ми не здійснюємо несанкціонованого прослуховування. Усе, що ми слухаємо, робиться за санкцією суду", - сказав Ситник, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За словами прессекретарки генпрокурора Лариси Сарган, для санкціонованого прослуховування кабінету одного з керівників Генпрокуратури необхідний дозвіл від заступника генпрокурора або від самого генерального прокурора. Відповідно, тут мав би бути дозвіл від керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) - заступника генпрокурора. Однак жоден заступник генпрокурора, генпрокурор чи керівник САП такого прослуховування не санкціонував.

За фактом виявлення несанкціонованого прослуховування в кабінеті заступниці генпрокурора СБУ зареєструвала кримінальне провадження.

"ГСУ СБУ внесло в ЄРДР і розпочало досудове розслідування за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 359 КК (Незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації)", - написала Сарган у твітері 19 серпня ввечері.

Нагадаємо, що у кабінеті заступниці генерального прокурора України Юрія Луценка Анжели Стрижевської знайшли незаконно встановлену прослушку.