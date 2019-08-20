Ситник: НАБУ не здійснює несанкціонованого "прослуховування"
"Ми не здійснюємо несанкціонованого прослуховування. Усе, що ми слухаємо, робиться за санкцією суду", - сказав Ситник, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
За словами прессекретарки генпрокурора Лариси Сарган, для санкціонованого прослуховування кабінету одного з керівників Генпрокуратури необхідний дозвіл від заступника генпрокурора або від самого генерального прокурора. Відповідно, тут мав би бути дозвіл від керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) - заступника генпрокурора. Однак жоден заступник генпрокурора, генпрокурор чи керівник САП такого прослуховування не санкціонував.
За фактом виявлення несанкціонованого прослуховування в кабінеті заступниці генпрокурора СБУ зареєструвала кримінальне провадження.
"ГСУ СБУ внесло в ЄРДР і розпочало досудове розслідування за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 359 КК (Незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації)", - написала Сарган у твітері 19 серпня ввечері.
Нагадаємо, що у кабінеті заступниці генерального прокурора України Юрія Луценка Анжели Стрижевської знайшли незаконно встановлену прослушку.
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