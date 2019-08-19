У кабінеті заступниці генпрокурора Стрижевської знайшли прослушку

У кабінеті заступниці генерального прокурора України Юрія Луценка Анжели Стрижевської знайшли незаконно встановлену прослушку.

На місце одразу викликали співробітників Служби безпеки України. У ГПУ пов'язують це все з тим, що Стрижевська є керівником прокурора, який підтримує адмінпротокол по директору Національного антикорупційного бюро України Артему Ситнику, повідомляє прессекретар генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.

"Жоден із заступників ГПУ, Генпрокурор чи керівник САП таку "прослушку" не санкціонували", - написала Сарган.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Нагадаємо, що всім суддям Окружного адміністративного суду Києва, яких викликали на допити до Генеральної прокуратури України, вручили підозри.