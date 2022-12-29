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Ситуація на фронті зайшла в глухий кут. Чекаємо на зброю – Буданов

29 грудня 2022, 09:13
Ситуація на фронті зайшла в глухий кут. Чекаємо на зброю – Буданов
Фото: LIGA.net
Битва в Україні зараз зупинилася: ні Україні, ні росії не вдається здійснити значних проривів.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, повідомляє ВВС.

За його словами, "ситуація просто підвисла. Руху немає".

Після того, як Збройні сили України у листопаді звільнили Херсон, основні бойові дії розгортаються в районі Бахмута Донецької області.

На решті дільниць фронту російські війська в основному займають оборонні позиції, а настання зими та нестача наступальних озброєнь змусили українські сили знизити інтенсивність наземних операцій уздовж лінії зіткнення, що розтягнулася приблизно на 1000 км.

На думку Буданова, росія зараз "у повному безвиході", зазнає збитків, і кремль вже вирішив оголосити про чергову хвилю мобілізації. Однак, додає він, українській армії на багатьох напрямках, як і раніше, не вистачає ресурсів для подальшого просування вперед.

"Ми не можемо завдати їм поразки на всіх напрямках у повному обсязі. Але і вони теж не можуть. Ми дуже сильно чекаємо на нові постачання озброєнь, а також надходження більш просунутих типів озброєння", – сказав очільник ГУР.

Раніше повідомлялось, що Буданов спрогнозував, як Україна поверне Крим.

війнаЗСУБуданов

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