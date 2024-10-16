Ситуація у Селидовому загострюється: окупанти наближаються до оточення

За словами аналітика, окупанти взяли місто у напівкільце.

Військовий аналітик Bild Юліан Рьопке вважає, що Сили оборони залишать місто Селидове у Донецькій області, аби уникнути оточення. Йдеться про один з населених пунктів у передмісті Покровська, багато сіл навколо нього вже зайняті окупантами.

За словами аналітика, там за оборону відповідає бригада "Кара-Даг", і робить вона це успішно. Проте наступ рашистів продовжується, їм вже вдалося взяти місто у напівкільце.

"Гірка реальність у Селидовому (раніше 23 000 мешканців). "Кара-Даг" діє добре, захищаючи місто, але сусідні частини не справляються. Тож місто паде, попри його мужніх захисників, — вважає Рьопке. — Це саме те, що я випробував, коли відвідав розташування "Кара-Даг" у цьому районі чотири тижні тому".

Українські військові також підтверджують, що росіяни беруть Селидове у "кліщі", рухаючись лише в один бік поки що.

"Проблеми зі взаємодією залишаються стабільними, — наголосив командир відділення 24-го штурмового батальйону "Айдар", молодший сержант Станіслав Бунятов з позивним "Осман". — Це наша глобальна проблема, яку потрібно вирішувати глобальними змінами в структурі ЗСУ, можливо введенням додаткового координаційного органу в даному напрямку".

російські окупанти продовжують наступ на фронті та мають деякі успіхи. Зокрема, у росіян є просування на гарячому Торецькому напрямку.