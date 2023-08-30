Верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що в Брюсселі міністри мають обговорити ситуацію Габоні.

Про це повідомляє Reuters.

"Якщо все підтвердиться, це ще один військовий переворот, який збільшує нестабільність у всьому регіоні", - сказав Боррель і додав, що ситуація зараз складна у всьому регіоні Сахеля.

"Спочатку ЦАР, потім Малі, потім Буркіна-Фасо, зараз Нігер, можливо, Габон", - прокоментував політик.

"Сьогодні міністри оборони країн ЄС, а завтра міністри закордонних справ повинні обмінятися думками про те, що там (Африці) відбувається, і як ми можемо покращити нашу політику у відношенні регіону. Це велика проблема для Європи", - підсумував Боррель.

Група офіцерів Габону з'явилася на національному телебаченні сьогодні вранці і заявила, що вони взяли владу після того, як виборчий орган штату оголосив, що президент Алі Бонго переміг на третій термін.

Нагадаємо, сьогодні В Габоні військові заявили про захоплення влади.