Матеріали:
Теми:

В Габоні військові заявляють про захоплення влади

30 серпня 2023, 10:53
В Габоні військові заявляють про захоплення влади
iStock
В центральноафриканському Габоні військові оголосили про захоплення влади.

Група високопоставлених офіцерів країни оголосила про це після того, як стало відомо, що президент Габону Алі Бонго виграв третій термін на президентських виборах. 

Про це пише Reuters.

"Іменем народу Габону ми вирішили захистити мир, поклавши кінець нинішньому режиму", - заявили військові. 

Вони додали, що такі дії армії пов’язані з безвідповідальним, непередбачуваним управлінням країною, яке призвело до постійного погіршення соціальної єдності, що ризикує призвести країну до хаосу.

Президент Алі Бонго виграв президентські вибори, набравши 64,27% голосів, його головний суперник Бонго, Альберт Ондо Осса набрав лише 30,77%. 

На думку опозиції, вибори були фальсифікованими. 

І після оголошення результатів військові заявили, що представляють усі сили безпеки та оборони країни. 

"Результати виборів скасовано, усі кордони закрито до подальшого розпорядження, а державні установи розпущено", - сказали військові. Після їх заяви було чути звуки стрілянини в столиці Лібревілі. 

Напруга в країні зрола через побоювання заворушень після суботнього президентського, парламентського і законодавчого голосування, під час якого Бонго намагався продовжити 56-річну владу своєї родини, тоді як опозиція наполягала на змінах у країні. 

На виборах були відсутні міжнародні спостерігачі, призупинились деякі  іноземні трансляції, з часом влада припинила послуги інтернету та запровадила нічну комендантську годину по всій країні після голосування. 

Нагадаємо, що в січні 2019 в Габоні вже був військовий переворот.
військовий переворотГабон

Останні матеріали

Пентагону слід визначитися. Дайте Україні самій керувати своїм контрнаступом – Джек Кін
Політика
Пентагону слід визначитися. Дайте Україні самій керувати своїм контрнаступом – Джек Кін
Переклад iPress – 30 серпня 2023, 08:46
Чи справді путін обдурив Європу? Сходження кремлівського правителя було встелене трупами – Neue Zurcher Zeitung
Політика
Чи справді путін обдурив Європу? Сходження кремлівського правителя було встелене трупами – Neue Zurcher Zeitung
Переклад iPress – 30 серпня 2023, 00:21
Роздуми про США. Добре, що українські командувачі не слухають суперрозумних американських стратегів – Том Купер
Політика
Роздуми про США. Добре, що українські командувачі не слухають суперрозумних американських стратегів – Том Купер
Переклад iPress – 29 серпня 2023, 12:52
Україні не потрібні диванні генерали. Адміністрація Байдена грає на руку росії – Ерік Едельман та Франклін Міллер
Політика
Україні не потрібні диванні генерали. Адміністрація Байдена грає на руку росії – Ерік Едельман та Франклін Міллер
Переклад iPress – 29 серпня 2023, 12:25
Вбивство Прігожина як остання фаза путінізму. росія – мафіозна держава з видовищним насильством замість політики – Едвард Лукас
Політика
Вбивство Прігожина як остання фаза путінізму. росія – мафіозна держава з видовищним насильством замість політики – Едвард Лукас
Переклад iPress – 29 серпня 2023, 09:49
Трамп залишається фаворитом росії. Але є і дублер – республіканець Рамасвамі – Джулія Девіс
Політика
Трамп залишається фаворитом росії. Але є і дублер – республіканець Рамасвамі – Джулія Девіс
Переклад iPress – 28 серпня 2023, 16:30
Україна досягає успіхів на фронті. Але генерал Марк Міллі та адмірал Тоні Радакін мають припинити спроби привласнити їх – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна досягає успіхів на фронті. Але генерал Марк Міллі та адмірал Тоні Радакін мають припинити спроби привласнити їх – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 28 серпня 2023, 12:37
Бойові дії тривають. На півдні України гаряче – Том Купер
Cуспільство
Бойові дії тривають. На півдні України гаряче – Том Купер
Переклад iPress – 28 серпня 2023, 04:08
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється