В Габоні військові заявляють про захоплення влади

В центральноафриканському Габоні військові оголосили про захоплення влади.

Група високопоставлених офіцерів країни оголосила про це після того, як стало відомо, що президент Габону Алі Бонго виграв третій термін на президентських виборах.

Про це пише Reuters.

"Іменем народу Габону ми вирішили захистити мир, поклавши кінець нинішньому режиму", - заявили військові.

Вони додали, що такі дії армії пов’язані з безвідповідальним, непередбачуваним управлінням країною, яке призвело до постійного погіршення соціальної єдності, що ризикує призвести країну до хаосу.

Президент Алі Бонго виграв президентські вибори, набравши 64,27% голосів, його головний суперник Бонго, Альберт Ондо Осса набрав лише 30,77%.

На думку опозиції, вибори були фальсифікованими.

І після оголошення результатів військові заявили, що представляють усі сили безпеки та оборони країни.

"Результати виборів скасовано, усі кордони закрито до подальшого розпорядження, а державні установи розпущено", - сказали військові. Після їх заяви було чути звуки стрілянини в столиці Лібревілі.

Напруга в країні зрола через побоювання заворушень після суботнього президентського, парламентського і законодавчого голосування, під час якого Бонго намагався продовжити 56-річну владу своєї родини, тоді як опозиція наполягала на змінах у країні.

На виборах були відсутні міжнародні спостерігачі, призупинились деякі іноземні трансляції, з часом влада припинила послуги інтернету та запровадила нічну комендантську годину по всій країні після голосування.