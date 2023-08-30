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Хунта в Габоні заарештувала президента

30 серпня 2023, 14:57
Хунта в Габоні заарештувала президента
iStock
Президент Габону Алі Бонго перебуває під домашнім арештом, а один із його синів заарештований за державну зраду.

Про це повідомляє France24.

"Президент Алі Бонго перебуває під домашнім арегтом в оточенні своєї сім'ї та лікарів", - йдеться в заяві військових.

Один із синів Бонго заарештований за «державну зраду, пише видання. 

Через три дні після завершення голосування на президентських і парламентських виборах у Габоні сьогодні підключення до Інтернету відновилось.

Уряд експрезидента запровадив загальнонаціональне відключення Інтернету на тій підставі, що це запобігатиме поширенню неправдивих новин і можливому насильству.

Раніше стало відомо, що в Габоні військові заявляють про захоплення влади.
ГабонхунтаБонго

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