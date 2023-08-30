Хунта в Габоні заарештувала президента

Президент Габону Алі Бонго перебуває під домашнім арештом, а один із його синів заарештований за державну зраду.

Про це повідомляє France24.

"Президент Алі Бонго перебуває під домашнім арегтом в оточенні своєї сім'ї та лікарів", - йдеться в заяві військових.

Один із синів Бонго заарештований за «державну зраду, пише видання.

Через три дні після завершення голосування на президентських і парламентських виборах у Габоні сьогодні підключення до Інтернету відновилось.

Уряд експрезидента запровадив загальнонаціональне відключення Інтернету на тій підставі, що це запобігатиме поширенню неправдивих новин і можливому насильству.