Ситуація в ООС: окупанти гатять біля Широкиного, Богданівки та Кримського
"Збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook.
Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив два обстріли позицій Об'єднаних сил: поблизу Широкиного з напрямку Саханки – зі стрілецької зброї; поряд Богданівки з напрямку Петрівського – з автоматичного гранатомету та великокаліберного кулемету.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил: неподалік Кримського з напрямку Жолобка – з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету.
Зазначається, що внаслідок ворожих обстрілів втрат з української сторони не зафіксовано. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.
Нагадаємо, що унаслідок обтрілів за минулу добу один воїн загинув, двоє поранені.
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