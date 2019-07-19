ООС: унаслідок обтрілів за минулу добу один воїн загинув, двоє поранені

Минулої доби збройні формування Російської Федерації та її найманці десять разів порушили режим припинення вогню

Один військовослужбовець загинув, двоє отримали поранення.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник 9 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил, йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 19 липня.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" позиції наших захисників були обстріляні 1 раз.

"В результаті підриву один військовослужбовець загинув та під час ворожих обстрілів двоє отримали поранення",- повідомили у штабі.

Від початку поточної доби ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил поряд Широкиним.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

Нагадаємо, представник України в підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний нагадав, що 17 липня у Мінську сторони домовилися про початок безстрокової заборони на обстріли півночі 21 липня.

Читайте також: Конгрес США не підтримав початок процедури імпічменту Трампа