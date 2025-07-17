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​Сибіга анонсував відкриття нових посольств та понад 10 нових консульств

17 липня 2025, 17:05
​Сибіга анонсував відкриття нових посольств та понад 10 нових консульств
Фото: МЗС України
Міністр наголосив, що нова структура МЗС та закордонних установ "відповідатиме реаліям війни"

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга анонсував до кінця 2025 року відкриття нових посольств та понад 10 нових консульських установ.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
 
"Нещодавно я затвердив нову структуру МЗС. На черзі розбудова наших дипмісій за кордоном. До кінця року буде відкрито нові посольства та понад 10 нових консульських установ для збільшення захисту наших людей", - сказав Сибіга на пленарному засіданні Верховної Ради. 
 
Міністр наголосив, що нова структура МЗС та закордонних установ "відповідатиме реаліям війни та найкращим європейським практикам".
 
Нагадаємо, що Верховна Рада 17 липня схвалила призначення уряду нового прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.
війна в УкраїніАндрій Сибігаросія окупанти

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