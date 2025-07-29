Таїланд звинуватив Камбоджу в порушенні режиму припинення вогню
Армія Таїланду звинуватила військових Камбоджі у порушенні режиму припинення вогню, про яке країни домовилися в понеділок, 28 липня.
Про це повідомляє агенція Bloomberg.
Військові сутички з Камбоджею тривали до ранку вівторка, 29 липня, попри безумовне припинення вогню, яке мало діяти з опівночі, зазначає видання.
Речник Королівської армії Таїланду Вінтаї Сувара повідомив, що після початку перемир’я надходили повідомлення про атаки з кількох напрямків.
Він звинуватив Камбоджу у провокації інцидентів і заявив, що ця країна "свідомо порушила угоду і навмисно підірвала взаємну довіру".
Вінтаї також зазначив, що Таїланд був змушений застосувати контрзаходи в межах свого законного права на самооборону.
Також спільну зустріч командувачів армій, відповідальних за прикордонні райони обох країн, перенесли з 7:00 на 10:00 ранку.
Станом на момент публікації офіційних коментарів від Камбоджі не було.
Тільки вчора ми писали, що Таїланд і Камбоджа домовилися про припинення вогню.