Таїланд звинуватив Камбоджу в порушенні режиму припинення вогню

Бої поновилися вже на другий день після укладення угоди.

Армія Таїланду звинуватила військових Камбоджі у порушенні режиму припинення вогню, про яке країни домовилися в понеділок, 28 липня.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Військові сутички з Камбоджею тривали до ранку вівторка, 29 липня, попри безумовне припинення вогню, яке мало діяти з опівночі, зазначає видання.

Речник Королівської армії Таїланду Вінтаї Сувара повідомив, що після початку перемир’я надходили повідомлення про атаки з кількох напрямків.

Він звинуватив Камбоджу у провокації інцидентів і заявив, що ця країна "свідомо порушила угоду і навмисно підірвала взаємну довіру".

Вінтаї також зазначив, що Таїланд був змушений застосувати контрзаходи в межах свого законного права на самооборону.

Також спільну зустріч командувачів армій, відповідальних за прикордонні райони обох країн, перенесли з 7:00 на 10:00 ранку.

Станом на момент публікації офіційних коментарів від Камбоджі не було.

Тільки вчора ми писали, що Таїланд і Камбоджа домовилися про припинення вогню.