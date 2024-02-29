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Такер Карлсон заявив, що історії путіна це найтупіше, що він чув

29 лютого 2024, 16:55
Такер Карлсон заявив, що історії путіна це найтупіше, що він чув
Фото: Скриншот видео
Такер Карлсон, який нещодавно взяв інтерв'ю у путіна, назвав "денацифікацію", заявлену президентом росії, як одну з цілей СВО в Україні - як "одну з самих тупих речей, які він чув.

Про це Такер Карлсон розказав в підкасті журналісту Лексу Фрідману. 

Фрімдман запитав його, що той думаєте про те, що путін сказав, що виправданням війни є денацифікація?

"Я подумав, що це одна із самих дурних речей, яку я коли-небудь чув. Я не зролзумів, що це означає - денацифікація. Я ненавиджу усі ці розмови, тому що в них немає нічого реального, це просто ad hominem, засноване не на об'єктивних даних, а розраховане на почуття людини. Це спосіб асоціювати когось зі злим режимом, який більше не існує", - відповів Карлсон.

Також американський журналіст визнав, що кремль обзиває українців нацистами, щоб демонізувати їх.

В тригодинній розмові вони обговорили і нещодавнє інтерв’ю путіна Карлсону і Карлсон  визнав, що йому вкрай не сподобалася вся та частина розмови з путіним, в якій той просто намагався очорнити Україну.

"Справа в тому, що "нацизм", чим би він не був, є невід’ємним поняттям від німецького народу. Це був націоналістичний рух в Німеччині. Я сам антинацист. Але не існує ніякого нацистського руху у 2024 році. Називати їх (українців) нацистами, це якось дуже по-дитячому", – сказав Карлсон.

Він вважає, що називати когось "нацистом" це просто спосіб назвати людиною "злом". 

За словами Карлсона, під час розмови з путіним у нього склалося враження, що той справді вірить в засилля неонацистів в Україні.

Нагадаємо, що 12 лютого Такер Карлсон взяв інтерв'ю у путіна.

 

Путінтакер карлсонінтерв'ю

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