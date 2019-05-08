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Таксист прикував пасажира ланцюгом через борг за поїздку

На Київщині затримали таксиста, який прикував ланцюгом у підвалі пасажира, що заборгував йому гроші.
Працівники Києво-Святошинського відділу поліції затримали водія таксі. Наразі вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.
Таксист прикував пасажира ланцюгом через борг за поїздку Фото: Нацполіція

За даними правоохоронців, 38-річний житель Сум замовив у таксі поїздку з Києва в рідне місто. Не доїхавши до місця призначення, таксист попросив розрахуватися за поїздку. Пасажир повідомив, що не має грошей на рахунку, інформує прес-служба поліції Київської області

Водій пішов йому назустріч та відвіз до найближчого відділення банку. Але з’ясувалося, що чоловік має борг у фінансовій установі, тому в позиці йому відмовили.

Дізнавшись про це, вони вирішили повертатися до Києва. У столиці також не вдалося роздобути гроші. Тоді водій вирішив отримати гроші (пасажир заборгував за поїздку 7 тисяч гривень) на власний розсуд.

Таксист відвіз пасажира до власного гаражу в селі Софіївська Борщагівка. Там, у підвалі, скував йому ногу ланцюгом та зачинив.

Фото: Нацполіція

Потерпілий знайшов у приміщені інструменти, завдяки чому йому вдалося самостійно звільнитися. Зазначається, що в неволі він провів 7 годин.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Фото: Нацполіція

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