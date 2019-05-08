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З України намагались вивезти трьох дітей за підробленими документами

Прикордонники зупинили спроби вивезти трьох дітей за підробленими документами в пунктах пропуску та КПВВ
Четвертого серпня в пункті пропуску "Краківець" прикордонники зупинили авто, в якому двоє тернополянок 1983 та 1963 років народження із дитиною їхали до Польщі.
З України намагались вивезти трьох дітей за підробленими документами Фото: з відкритих джерел

Під час прикордонного контролю з’ясувалося, що мати дівчинки не має нотаріально завіреної заяви від батька про дозвіл на вивіз доньки за кордон, тому прикордонники відмовили в пропуску дитини, йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби, інформують в "УП".

Зазначається, що одна з жінок спробувала підкупити правоохоронця, запропонувавши 50 євро хабара. Згодом й інша жінка вирішила "перевірити" прикордонників і спробувала "вручити" службовій особі ще 50 євро, аби влагодити проблему. У ситуацію втручались представники Нацполіції.

Крім того, в аеропорту Чернівців прикордонники також не пустили через кордон громадянку України, яка намагалась вивезти дитину 2015 року народження за підробленим  дорученням. Про це також повідомлено поліції.

Також військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил затримали та передали Нацполіції ще одну українку, яка слідувала із дитиною через КПВВ "Гнутове", та пред’явила на контроль підроблену нотаріальну заяву на право перетину лінії розмежування дитиною до тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, китаянку Лі Янься, яка усиновила 118 дітей, засудили до 20 років в'язниці. Її звинувачують в шантажі і шахрайстві. На банківських рахунках жінки правоохоронці більше 20 мільйонів юанів і 20 тисяч доларів, а серед майна — кілька автомобілів Land Rover і Mercedes.

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