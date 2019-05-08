Уряд другий тиждень не збирається на засідання, бо Гройсман у відпустці Прес-секретар прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Василь Рябчук заявив, що Кабінет міністрів не буде проводити засідання на поточному тижні

За його словами, Гройсман, як і на минулому тижні, знаходиться в офіційній відпустці.

Фото: kmu.gov.ua

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