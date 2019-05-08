ПОЛІТИКА НОВИНИЗа його словами, Гройсман, як і на минулому тижні, знаходиться в офіційній відпустці.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Уряд другий тиждень не збирається на засідання, бо Гройсман у відпустці
Прес-секретар прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Василь Рябчук заявив, що Кабінет міністрів не буде проводити засідання на поточному тижні
Фото: kmu.gov.ua
"На цьому тижні засідання уряду під головуванням прем'єра не буде", - сказав Рябчук, йдеться в "Інтерфакс-Україна".
Нагадаємо, раніше прес-секретар прем'єр-міністра Василь Рябчук повідомив, що глава уряду Володимир Гройсман перебуває у відпустці, тому чергового засідання Кабінету міністрів цього тижня не буде. Отже рішення щдо звільнення Кличка залишається незакритим.
Традиційно засідання Кабінету міністрів відбувається кожної середи.
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