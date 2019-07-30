Гройсман пішов у відпустку, тож Кабмін наразі не зможе звільнити Кличка

Прес-секретар прем'єр-міністра Василь Рябчук повідомив, що глава уряду Володимир Гройсман перебуває у відпустці, тому чергового засідання Кабінету міністрів цього тижня не буде

Традиційно засідання Кабінету міністрів відбувається кожної середи.

"Прем‘єр перебуває в офіційній відпустці. Тому під його головуванням уряду не буде", - сказав прес-секретар прем'єр-міністра Василь Рябчук, йдеться в "Укрінформ".

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Богдан стверджує, що міський голова Києва й голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко не контролює столичну раду й сам це підтвердив.

У свою чергу мер Києва Віталій Кличко назвав інформацію, озвучену на пресконференції керівником Офісу президента Андрієм Богданом, "підбіркою пліток і маніпулятивних домислів".

Міський голова Києва Віталій Кличко заявляє, що команда президента Володимира Зеленського намагалася підпорядкувати його своїм людям – Степану Гавришу чи Олександру Ткаченку.

Раніше офіс президента України звернувся до Кабінету міністрів з проханням внести подання на звільнення голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка.

Сам Віталій Кличко заявив, що вважає позбавлення обраного мера виконавчих повноважень "поверненням методів Януковича і позбавлення Києва самоврядування". У 2003 році Конституційний Суд вирішив, що Київська міськадміністрація паралельно виконує функції виконавчого органу Київради та місцевого органу виконавчої влади і тому її має очолювати лише особа, яка була обрана київським міським головою. Однак, коли президентом став Віктор Янукович, підконтрольне "регіоналам" парламентська більшість проголосувала за надання йому права призначати головою КМДА будь-кого на свій розсуд, а не ту людину, за якого голосували кияни. В результаті цього в листопаді 2010 року тодішнього мера Леоніда Черновецького на посаді глави міськадміністрації змінив Олександр Попов, а "Партія регіонів" отримала реальну владу в місті. Напередодні Володимир Гройсман заявив, що Кабінет міністрів України розгляне питання про звільнення голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка на найближчому засіданні.

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