Кличко назвав заяви Богдана "байками зі склепу"

Мер Києва Віталій Кличко назвав інформацію, озвучену на пресконференції керівником Офісу президента Андрієм Богданом, "підбіркою пліток і маніпулятивних домислів".

"Коли такі речі говорить керівник Офісу президента - це виглядає щонайменше дивно і некомпетентно. Ця пресконференція нагадувала "байки зі склепу" - добірка пліток, маніпулятивних домислів і нічого більше", - заявив Кличко, повідомляє LB.ua.

"Усі свої, як ви думаєте, "страшилки", пане Богдан, передавайте в правоохоронні органи. І не ганьбіться подібними "інформаційними виступами"! Ви ще й законами і Конституцією маніпулюєте", - додав мер.

Він також заявив, що кияни обирають владу, на яку покладають відповідальність за все, що відбувається в місті.

"А намагання розділити посади мера і голови КМДА є спробою позбавити суспільство права впливати на процеси управління столицею і наступом на місцеве самоврядування", - додав Кличко.

Раніше керівник Офісу президента Андрій Богдан стверджує, що міський голова Києва й голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко не контролює столичну раду й сам це підтвердив.