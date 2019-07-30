Кличко назвав заяви Богдана "байками зі склепу"
"Коли такі речі говорить керівник Офісу президента - це виглядає щонайменше дивно і некомпетентно. Ця пресконференція нагадувала "байки зі склепу" - добірка пліток, маніпулятивних домислів і нічого більше", - заявив Кличко, повідомляє LB.ua.
"Усі свої, як ви думаєте, "страшилки", пане Богдан, передавайте в правоохоронні органи. І не ганьбіться подібними "інформаційними виступами"! Ви ще й законами і Конституцією маніпулюєте", - додав мер.
Він також заявив, що кияни обирають владу, на яку покладають відповідальність за все, що відбувається в місті.
"А намагання розділити посади мера і голови КМДА є спробою позбавити суспільство права впливати на процеси управління столицею і наступом на місцеве самоврядування", - додав Кличко.
Раніше керівник Офісу президента Андрій Богдан стверджує, що міський голова Києва й голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко не контролює столичну раду й сам це підтвердив.
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