ПОЛІТИКА НОВИНИУ неділю таліби призначили на посади губернаторів провінцій та начальників поліції Афганістану 44 особи, які представляють це угруповання.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Талібан призначив своїх губернаторів та начальників поліції в Афганістані
Талібан оприлюднив список нових призначень, з якого, зокрема, видно, що на посади губернатора та начальника поліції Кабула затверджено бойовиків Карі Бар’яла та Валі Гамзу
Про таке передає Reuters.
Це перший масштабний раунд призначень з моменту формування уряду у вересні.
Талібан оприлюднив список нових призначень, з якого, зокрема, видно, що на посади губернатора та начальника поліції Кабула затверджено бойовиків Карі Бар’яла та Валі Гамзу.
Таліби взяли владу в країні 15 серпня, але зіткнулися з проблемою відновлення порядку і безпеки після десятиліть війни. Угрупування "Ісламська держава" вчинило серію терактів по всій країні, економіка переживає тяжку кризу.
Міжнародна громадськість закликала Талібан до переговорів з іншими політичними гравцями для формування інклюзивного уряду, що включає представників інших політичних сил та жінок, проте поки що безрезультатно.
Як повідомлялося, 15 серпня вранці таліби без бою ввійшли до Кабулу. "Талібан" заявив, що контролює усю територію Афганістану. Президент Ашраф Гані залишив країну.
Невдовзі представник політичного офісу "Талібану" Мухаммед Наїм заявив про завершення війни в Афганістані.
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