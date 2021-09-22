Таліби просили дати їм виступати на Генасамблеї ООН

За словами представника ООН, прохання про участь у дебатах на високому рівні розглядається мандатною комісією, до якої входять дев'ять членів, зокрема США, Китай і Росія

Таліби попросили дати їм можливість виступити перед світовими лідерами на Генеральній Асамблеї ООН цього тижня в Нью-Йорку.

Про це заявив міністр закордонних справ від Талібану, повідомляє ВВС.

За словами представника ООН, прохання про участь у дебатах на високому рівні розглядається мандатною комісією, до якої входять дев'ять членів, зокрема США, Китай і Росія.

Однак малоймовірно, що вони зустрінуться до закінчення сесії Генасамблеї наступного понеділка. До того часу, за правилами ООН, Гулам Ісакзай залишиться послом Афганістану в цій глобальній організації.

Очікується, що він виступить з промовою в останній день зустрічі 27 вересня. Однак таліби заявили, що його місія "більше не представляє Афганістан". На його місце Талібан призначив свого представника в Досі Сухейля Шахіна.

Як повідомлялося, 15 серпня вранці таліби оточили Кабул і почали без бою заходити в столицю Афганістану.

Талібан заявив, що контролює всю територію країни, а 19 серпня проголосив створення Ісламського емірату Афганістан.