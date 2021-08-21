ПОЛІТИКА НОВИНИ"Талібан" опублікував серію фотографій своїх бійців на параді до Дня незалежності Афганістану, на якому вони хизувалися трофейною американською зброєю.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Таліби показали захоплену американську зброю
На фотографіях зображено підрозділ "Талібан" із карабінами М4, які поставлялися США афганським військам кілька останніх років
Фото: CNN
Про це повідомляє CNN.
Парад пройшов у четвер в місті Калат, столиці провінції Забул.
На фотографіях зображено підрозділ "Талібан" із карабінами М4, які поставлялися США афганським військам кілька останніх років.
Подібний парад пройшов також у Кандагарі на півдні.
На військових базах по всьому Афганістану таліби захопили величезні запаси зброї та транспортних засобів, зокрема сучасні бронемашини з протимінним захистом (MRAP) і американські армійські позашляховики Хамві.
Наразі талібів усе частіше бачать на патрулюванні із американськими гвинтівками М16.
Як відомо, радикальний ісламістський рух "Талібан" проголосив утворення Ісламського емірату Афганістан. Ця заява зроблена у 102-гу річницю незалежності Афганістану від Британської імперії. Рух використовував назву "Ісламський емірат Афганістан" під час свого жорстокого правління в період з 1996-го по 2001 рік.
У деяких містах Афганістану тривають протести до Дня незалежності країни. У середу щонайменше три людини загинули й понад десять отримали поранення після того, як бойовики "Талібану" відкрили вогонь по учасниках акції в афганському місті Джелалабад у провінції Нангархар. Це сталося тоді, коли місцеві жителі намагалися встановити національний прапор Афганістану на площі в місті замість прапора "Талібану".
15 серпня вранці таліби оточили Кабул і почали без бою заходити до столиці Афганістану. "Талібан" заявив, що контролює всю територію Афганістану.
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