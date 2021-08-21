Таліби показали захоплену американську зброю

На фотографіях зображено підрозділ "Талібан" із карабінами М4, які поставлялися США афганським військам кілька останніх років

"Талібан" опублікував серію фотографій своїх бійців на параді до Дня незалежності Афганістану, на якому вони хизувалися трофейною американською зброєю.

Парад пройшов у четвер в місті Калат, столиці провінції Забул.

На фотографіях зображено підрозділ "Талібан" із карабінами М4, які поставлялися США афганським військам кілька останніх років.

Подібний парад пройшов також у Кандагарі на півдні.

На військових базах по всьому Афганістану таліби захопили величезні запаси зброї та транспортних засобів, зокрема сучасні бронемашини з протимінним захистом (MRAP) і американські армійські позашляховики Хамві.

Наразі талібів усе частіше бачать на патрулюванні із американськими гвинтівками М16.

Як відомо, радикальний ісламістський рух "Талібан" проголосив утворення Ісламського емірату Афганістан. Ця заява зроблена у 102-гу річницю незалежності Афганістану від Британської імперії. Рух використовував назву "Ісламський емірат Афганістан" під час свого жорстокого правління в період з 1996-го по 2001 рік.

У деяких містах Афганістану тривають протести до Дня незалежності країни. У середу щонайменше три людини загинули й понад десять отримали поранення після того, як бойовики "Талібану" відкрили вогонь по учасниках акції в афганському місті Джелалабад у провінції Нангархар. Це сталося тоді, коли місцеві жителі намагалися встановити національний прапор Афганістану на площі в місті замість прапора "Талібану".

15 серпня вранці таліби оточили Кабул і почали без бою заходити до столиці Афганістану. "Талібан" заявив, що контролює всю територію Афганістану.