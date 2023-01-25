Танки Leopard надійдуть в Україну через три місяці – Міноборони ФРН

Новий міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що Німеччина може надати Україні перші бойові танки Leopard орієнтовно за три місяці.

Про це повідомляє Tagesschau.

Бундесвер "дуже швидко" розпочне навчання українських солдатів роботі на танку та уточнення маршрутів поставок, заявив політик СДПН після засідання комітету з питань оборони Бундестагу в Берліні.

Пісторіус назвав рішення про постачання основних бойових танків "історичним, оскільки воно було скоординовано на міжнародному рівні, а також тому, що це сталося у вкрай вибухонебезпечній ситуації в Україні".

"Це потенційно важлива зміна правил гри у цій війні або на цьому етапі війни", – сказав очільник німецького оборонного відомства.

Як перший крок, Німеччина надасть відносно нові танки Leopard зі складу Бундесверу, щоб мати можливість разом із партнерами доставити перший батальйон до України. На другому етапі зі старих танків Leopard має бути сформований другий батальйон. Пісторіус зауважив, що це "займе трохи більше часу".

Він анонсував подальші дискусії з партнерами щодо запланованих поставок. Зокрема, назвав Польщу, Канаду, Іспанію та Португалію.

За повідомленням Spiegel, на даному етапі європейські союзники обговорюють спільну передачу Україні загалом 80 основних бойових танків Leopard 2, щоб сформувати два батальйони по 40 машин.

Нагадаємо, уряд Німеччини офіційно оголосив про передачу Україні своїх танків