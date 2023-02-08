Танки мають захистити Україну від весняного наступу — міністр економіки Німеччини
Німецький телеканал Tagesschau процитував віцеканцлера Роберта Габека:
"Існує велика кількість танків, які надаються для того, щоб відбити російський весняний наступ".
Перебуваючи у Вашингтоні федеральний міністр додав, що раніше схвалений експорт в Україну складе до 178 основних бойових танків Leopard 1A5.
"Скільки основних бойових танків Leopard 1A5 буде фактично поставлено в Україну, залежить від необхідних ремонтних робіт", - додав Роберт Габек.Нагадаємо, що Берлін схвалив поставку Україні 178 танків Leopard 1 ще вчора.