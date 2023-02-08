Танки мають захистити Україну від весняного наступу — міністр економіки Німеччини

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що обіцяні Німеччиною подальші поставки танків допоможуть Україні захиститися від очікуваної нової хвилі наступу військ рф.

Німецький телеканал Tagesschau процитував віцеканцлера Роберта Габека:

"Існує велика кількість танків, які надаються для того, щоб відбити російський весняний наступ".

Перебуваючи у Вашингтоні федеральний міністр додав, що раніше схвалений експорт в Україну складе до 178 основних бойових танків Leopard 1A5.

"Скільки основних бойових танків Leopard 1A5 буде фактично поставлено в Україну, залежить від необхідних ремонтних робіт", - додав Роберт Габек.