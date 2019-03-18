Тарута витратив на політичну рекламу 150 млн грн перед тим як підтримав Тимошенко

131 млн склала сукупна вартість їхньої телереклами до того, як Сергій Тарута заявив про підтримку іншої кандидатки Юлії Тимошенко

Кандидат у президенти Сергій Тарута та його партія "Основа" на зовнішню й телевізійну рекламу могли витратити щонайменше 150 мільйонів гривень.

На думку аналітиків руху "Чесно", підтримати Тимошенко Тарута вирішив дещо раніше, але оголосив про це вже коли видалити з бюлетеня кандидатів на підставі зняття неможливо.

У "Чесно" зазначають, що підвищувати впізнаваність Сергія Тарути та партії "Основа" (її заснували у 2004 році, до 2015-го вона мала назву "Партія державного нейтралітету України", а потім – "Громадянин") почали ще восени 2017 року.

У 2017-2018 роках "Основа" офіційно витратила на розміщення зовнішньої реклами близько 15 млн грн.

У червні 2018 року на телебаченні з'явилася реклама з Тарутою та його соратником Андрієм Ніколаєнком, яка спершу говорила про занепад країни, а з осені – про балотування Тарути.

Згідно з аналізом "Чесно", минулого року Тарута та партія "Основа" мали б витратити на телерекламу на 17 центральних каналах понад 64 млн гривень. Згідно ж із фінансовою звітністю "Основи", партія заплатила телеканалам 38,5 млн.

За підрахунками руху, цього року до офіційної реєстрації Тарути в ЦВК (29 січня) команда витратила на рекламу 4,5 млн, а з перших днів лютого витрати на телерекламу вже кандидата почали рости: до 1,7 млн на день у будні та до 2,3 млн у вихідні.

Із дня реєстрації до 10 березня центральні телеканали показали майже 1800 роликів Тарути, вартість яких, відповідно до розцінок телеканалів, сягає 62 млн гривень.

За підрахунками руху "Чесно", сукупна вартість телереклами Тарути та партії "Основа" у 2018-2019 роках становила більш ніж 131 млн гривень.

Понад 70% цих коштів, або 94,5 млн, за рекламні ролики мав би отримати канал "Україна" Ріната Ахметова (реклама там найдорожча – сягає 5,6 тис. за секунду у вечірньому прайм-таймі).

Цей канал системно випускав у новинному блоці сюжети на користь Тарути з ознаками замовності і запрошував політика до новинного ефіру в середньому двічі на місяць. Комерційна вартість однієї розмови в 6-7 хвилин може становити 2,4 млн гривень.

За 2018 рік "Україна" в новинному блоці продемонструвала 31 сюжет на користь Тарути.

Фактично Тарута й партія "Основа" витратили на зовнішню та телевізійну рекламу щонайменше 146 млн гривень. Але партія й кандидат мали також власну друковану продукцію, рекламу в інших ЗМІ (зокрема, і приховану) тощо.

Бюджет на телерекламу Тарути знизився в 4 рази 7 березня (а рекламний час в телеефірах бронюють щонайменше за кілька місяців): з 1,7-2,3 млн гривень на день до 500-800 тисяч.

"Тільки доведені видатки партії "Основа" та самого Сергія Тарути на рекламу сягають 150 млн грн, й остаточно не відомо, на яких умовах відбулося "зняття" на користь Тимошенко" – зазначає "Чесно".

Нагадаємо, що 16 березня кандидат у президенти на майбутніх виборах 2019 року, позафракційний нардеп і лідер партії "Основа" Сергій Тарута заявив про об'єднання з командою кандидата у президенти Юлії Тимошенко.