Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Тарута підтримав Тимошенко на виборах президента

Тарута підписав з Тимошенко меморандум, щоб об'єднатися на президентських виборах і "перемогти разом"
Кандидат у президенти на майбутніх виборах 2019 року, позафракційний нардеп і лідер партії "Основа" Сергій Тарута заявив про об'єднання з командою кандидата у президенти Юлії Тимошенко.
Тарута підтримав Тимошенко на виборах президента ФОТО - ПРЕС-СЛУЖБА "БАТЬКІВЩИНИ"

"Ми зараз об'єднуємо наші команди у виборчому процесі ... І наша команда буде працювати на те, щоб підтримати Тимошенко і щоб захистити цей вибір", - заявив Тарута 16 березня під час спільної прес-конференції в Києві, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За словами Тарути, його прізвище залишиться у бюлетені, але його команда буде працювати на перемогу Тимошенко.

"Ми будемо робити все, щоб Юлія Володимирівна перемогла", - зазначив він.

Як повідомила Тимошенко, їх політсили об'єднують свої програми.

Домовленості між кандидатами були ініційовані Тарутою і закріплені у меморандумі про співпрацю, повідомляє прес-служба ВО "Батьківщина".

Говорячи про подальше об'єднання для участі у парламентських виборах, Тарута і Тимошенко зазначили, що відповідні рішення будуть обговорюватися після президентських виборів.

Раніше, Сергій Кривонос вирішив зняти свою кандидатуру з виборів президента України. Також, на користь кандидата у Президенти України Анатолія Гриценка, вже зняли свої кандидатури міський голова Львова Андрій Садовийта кандидат від "Сили людей" Дмитро Гнап.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 03 2019 13:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.