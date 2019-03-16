Тарута підтримав Тимошенко на виборах президента

Тарута підписав з Тимошенко меморандум, щоб об'єднатися на президентських виборах і "перемогти разом"

Кандидат у президенти на майбутніх виборах 2019 року, позафракційний нардеп і лідер партії "Основа" Сергій Тарута заявив про об'єднання з командою кандидата у президенти Юлії Тимошенко.

"Ми зараз об'єднуємо наші команди у виборчому процесі ... І наша команда буде працювати на те, щоб підтримати Тимошенко і щоб захистити цей вибір", - заявив Тарута 16 березня під час спільної прес-конференції в Києві, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За словами Тарути, його прізвище залишиться у бюлетені, але його команда буде працювати на перемогу Тимошенко.

"Ми будемо робити все, щоб Юлія Володимирівна перемогла", - зазначив він.

Як повідомила Тимошенко, їх політсили об'єднують свої програми.

Домовленості між кандидатами були ініційовані Тарутою і закріплені у меморандумі про співпрацю, повідомляє прес-служба ВО "Батьківщина".

Говорячи про подальше об'єднання для участі у парламентських виборах, Тарута і Тимошенко зазначили, що відповідні рішення будуть обговорюватися після президентських виборів.

Раніше, Сергій Кривонос вирішив зняти свою кандидатуру з виборів президента України. Також, на користь кандидата у Президенти України Анатолія Гриценка, вже зняли свої кандидатури міський голова Львова Андрій Садовийта кандидат від "Сили людей" Дмитро Гнап.