Тарифи на ЖКГ–послуги подорожчають для киян у квітні
Про це йдеться в проекті розпорядження на сайті Київської міської державної адміністрації.
У документі вказані нові тарифи на вивезення 1 кубічного метру твердих побутових відходів:
- для населення - 176,26 грн (наразі - 159,1 грн, підвищення становитиме 10,7%);
- для бюджетних установ - 186,94 грн (наразі - 172,91 грн, підвищення становитиме 8,1%);
- для інших споживачів - 234,22 грн (наразі - 204,31 грн, підвищення становитиме 14,6%).
За вивезення великогабаритних побутових відходів населення буде платити 210,68 грн (наразі - 175,83 грн, підвищення становитиме 19,8%).
Це розпорядження набирає чинності з 01 квітня 2019 року.
Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.
Додамо, що у січні мешканці Києва отримали квитанції, в яких сума за централізоване опалення значно збільшилася порівняно з груднем 2018 року, в деяких випадках на 40 - 60%, залежно від технічних характеристик будинку.
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