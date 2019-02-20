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Тарифи на ЖКГ–послуги подорожчають для киян у квітні

Це розпорядження набирає чинності з 01 квітня 2019 року
З 1 квітня в Києві планується підвищення тарифу на вивезення побутових відходів.
Тарифи на ЖКГ–послуги подорожчають для киян у квітні Фото: news.pn

Про це йдеться в проекті розпорядження на сайті Київської міської державної адміністрації.

У документі вказані нові тарифи на вивезення 1 кубічного метру твердих побутових відходів:

  • для населення - 176,26 грн (наразі - 159,1 грн, підвищення становитиме 10,7%);
  • для бюджетних установ - 186,94 грн (наразі - 172,91 грн, підвищення становитиме 8,1%);
  • для інших споживачів - 234,22 грн (наразі - 204,31 грн, підвищення становитиме 14,6%).

За вивезення великогабаритних побутових відходів населення буде платити 210,68 грн (наразі - 175,83 грн, підвищення становитиме 19,8%).

Це розпорядження набирає чинності з 01 квітня 2019 року.

Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Додамо, що у січні мешканці Києва отримали квитанції, в яких сума за централізоване опалення значно збільшилася порівняно з груднем 2018 року, в деяких випадках на 40 - 60%, залежно від технічних характеристик будинку.

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20 02 2019 23:24
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