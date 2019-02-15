У "Київтеплоенерго" пояснили, чому різко подорожчало опалення

У січні мешканці Києва отримали квитанції, в яких сума за централізоване опалення значно збільшилася порівняно з груднем 2018 року, в деяких випадках на 40 - 60%, залежно від технічних характеристик будинку.

"Причин кілька, крім підвищення тарифу на централізоване опалення і гаряче водопостачання на 22,3%, який набув чинності з початку року, вплинув ще й фактор низької середньомісячної температури зовнішнього повітря", - повідомляють на сайті "Київенерго".

"Більшість споживачів платять за даними показів лічильника теплової енергії, тобто за фактичний обсяг спожитої теплової енергії. Однак температура в січні була на 2 градуси нижчою (становила -4,5°С), ніж середньомісячна температура за грудень минулого року, а це основний фактор, який впливає на обсяги споживання теплової енергії для забезпечення комфортної температури в житлових приміщеннях з дотриманням норм", - розповів директор СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін.

Він також додав, що з січня чинний новий тариф. "У результаті ці два фактори стали причиною збільшення нарахувань у платіжках за опалення", - сказав Лопатін.

У "Київтеплоенерго" пояснили, що нарахування споживачам за централізоване опалення відбувається за двома алгоритмами залежно від наявності лічильника теплової енергії. У будинках, де встановлено теплові лічильники, розподіл здійснюється (відповідно до вимог постанови Кабміну №630) пропорційно до опалювальної площі кожного окремого приміщення в житловому будинку. Нарахування для квартир, які оснащені індивідуальними лічильниками теплової енергії, складаються з двох складових: нарахування відповідно до показань індивідуальних лічильників і нарахування за опалення місць загального користування.

У будинках, не обладнаних приладами обліку теплової енергії, застосовується алгоритм за нормою споживання, встановленою органом місцевого самоврядування. Він підпадає під щомісячне коригування виконавцем послуги з фактичною кількістю днів постачання теплової енергії та фактичною середньомісячною температурою зовнішнього повітря.

Нарахування для квартир, які не оснащені індивідуальними лічильниками, складаються з нарахувань за опалювальну площу квартири:

Наприклад: по січень 2019 року коефіцієнт відхилення склав 1,2404 (для 31 діб надання послуги). Нормативний тариф 38,50 грн. множимо на коефіцієнт відхилення 1,2404 і отримуємо 47,75 грн/кв. м - плата за 1 кв. м по січень 2019 року. При цьому, коефіцієнт відхилення буде різним для різної кількості діб надання послуги з централізованого опалення в січні.

Нагадаємо, послуги КП "Київтеплоенерго" з теплопостачання та гарячого водопостачання для населення з 1 січня подорожчали на 22% і 21,5% відповідно.