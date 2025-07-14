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Тарифи Трампа фактично анулюють взаємну торгівлю – Єврокомісар

14 липня 2025, 15:54
Тарифи Трампа фактично анулюють взаємну торгівлю – Єврокомісар
Ілюстрація: footage.shutterstock.com
Йдеться про 30 відсоткові тарифи Білого дому.

Єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович вважає, що анонсовані американським президентом Дональдом Трампом тарифи фактично унеможливлюють торгівлю між ЄС і США.

Його заяву цитує газета The Guardian

Трамп оголосив, що з 1 серпня для імпорту з країн ЄС та Мексики почнуть діяти 30-відсоткові мита.

Країни ЄС підготували свої контрзаходи щодо США, але вирішили їх не застосовувати, поки є можливість вирішити питання шляхом переговорів.

"Давайте будемо чесними, ідея 30-відсоткового мита фактично робить взаємну торгівлю неможливою", – сказав Шефчович.

На його думку, через такі тарифи ланцюги поставок по обидва боки Атлантики "сильно постраждають".

Він додав, що в ЄС сприйняли лист Трампа "з жалем і розчаруванням".

Також Шефчович обіцяє сьогодні продовжити переговори зі своїми американськими колегами, щоб спробувати знайти вихід із цієї кризи.

"Я обговорю з міністрами наступні кроки на найближчі тижні. Я бачу їх у чотирьох напрямках: переговори, заходи збалансування, взаємодія з партнерами, що поділяють наші погляди, та диверсифікація нашої торгівлі", – сказав політик. 

Також днями фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз підготував контрзаходи на тарифи Трампа, але ще не час.

 

СШАмитоЄвросоюз

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