Євросоюз підготував контрзаходи на тарифи Трампа, але ще не час – фон дер Ляєн

Але голова Єврокомісії віддає перевагу вирішенню питання шляхом перемовин.

Євросоюз підготував контрзаходи у відповідь на підвищення тарифів на європейські товари США, проте не буде їх застосовувати, поки є можливість вирішити питання шляхом переговорів.

Про це президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила у спілкуванні з журналістами в Брюсселі.

В блоці вважають, що можливості вирішити проблему з тарифами США шляхом перемовин ще не вичерпалась, але мають підготовані заходи у відповідь.

"З самого початку ми працювали над підготовкою і наразі готові відповісти контрзаходами. Ми підготувалися до цього і можемо відповісти у разі потреби" – заявила фон дер Ляєн.

За її словами, вона віддає перевагу вирішенню питання шляхом перемовин.

"Ми завжди чітко заявляли, що віддаємо перевагу узгодженому рішенню. Це залишається чинним і зараз. Ми скористаємося часом, який маємо до 1 серпня", – додала фон дер Ляєн.

Глава Єврокомісії додала, що США надіслали у Брюссель листа з переліком заходів, "які набудуть чинності, якщо не буде досягнуто узгодженого рішення".

"Тому ми також продовжимо призупинення наших контрзаходів до початку серпня. Водночас ми продовжимо підготовку подальших контрзаходів, щоб бути повністю готовими", – зазначила вона.

Також сьогодні посли ЄС сьогодні вкотре обговорять 18-й пакет санкцій проти росії і тарифи США.