ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИДослідники з Австралії та США розпочали амбітний проєкт, спрямований на відродження популяції вимерлого тилацина, який був найбільшим сумчастим хижаком в історії Землі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Тасманійський тигр: вчені сподіваються відродити сумчастих тварин після їх вимирання
Тепер я вважаю, що через 10 років у нас може з’явитися перше живе дитинча тилацина, на яких майже століття тому полювали
Фото: GETTY IMAGES
Дослідники в Австралії та США розпочинають багатомільйонний проект, щоб повернути тасманійського тигра після вимирання, повідомляє ВВС.
Останній тилацин, якого ще називають тасманійським тигром або сумчастим вовком, помер у 1930-х роках, однак команда, яка стоїть за проєктом відродження популяції вимерлого ссавця, вважає, що його можна відтворити за допомогою стовбурових клітин і технології редагування генів.
Попри те, що деякі вчені налаштовані скептично щодо спроби відродити популяції вимерлих тварин, дослідники, що залучені до проєкту, вважають цю задачу цілком реалістичною.
"Тепер я вважаю, що через 10 років у нас може з’явитися перше живе дитинча тилацина, на яких майже століття тому полювали»ї", — сказав професор Ендрю Паск, який очолює дослідження з Університету Мельбурна.
Популяція тилацинів скоротилася, коли люди прибули в Австралію десятки тисяч років тому, а потім зазнала ще більшого скорочення після того, як на континенті з’явилися дикі собаки динго. Останній тасманійський тигр помер у зоопарку Хобарта в 1936 році.
Якби вченим вдалося відродити тварину, це стало б першою в історії подією "припинення вимирання", але багато зовнішніх експертів сумніваються в науковості, що стоїть за цим.
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17 08 2022 21:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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