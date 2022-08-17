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Тасманійський тигр: вчені сподіваються відродити сумчастих тварин після їх вимирання

Тепер я вважаю, що через 10 років у нас може з’явитися перше живе дитинча тилацина, на яких майже століття тому полювали
Дослідники з Австралії та США розпочали амбітний проєкт, спрямований на відродження популяції вимерлого тилацина, який був найбільшим сумчастим хижаком в історії Землі.
Тасманійський тигр: вчені сподіваються відродити сумчастих тварин після їх вимирання Фото: GETTY IMAGES
Дослідники в Австралії та США розпочинають багатомільйонний проект, щоб повернути тасманійського тигра після вимирання, повідомляє ВВС.
 
Останній тилацин, якого ще називають тасманійським тигром або сумчастим вовком, помер у 1930-х роках, однак команда, яка стоїть за проєктом відродження популяції вимерлого ссавця, вважає, що його можна відтворити за допомогою стовбурових клітин і технології редагування генів.
 
Попри те, що деякі вчені налаштовані скептично щодо спроби відродити популяції вимерлих тварин, дослідники, що залучені до проєкту, вважають цю задачу цілком реалістичною.
 
"Тепер я вважаю, що через 10 років у нас може з’явитися перше живе дитинча тилацина, на яких майже століття тому полювали»ї", — сказав професор Ендрю Паск, який очолює дослідження з Університету Мельбурна.
 
Популяція тилацинів скоротилася, коли люди прибули в Австралію десятки тисяч років тому, а потім зазнала ще більшого скорочення після того, як на континенті з’явилися дикі собаки динго. Останній тасманійський тигр помер у зоопарку Хобарта в 1936 році.
 
Якби вченим вдалося відродити тварину, це стало б першою в історії подією "припинення вимирання", але багато зовнішніх експертів сумніваються в науковості, що стоїть за цим.
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17 08 2022 21:34
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