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Тайвань назвав дату ймовірного вторгнення Китаю

19 березня 2025, 18:09
Тайвань назвав дату ймовірного вторгнення Китаю
Flagmaster
Це також може змусити опозицію у парламенті погодити збільшення військового бюджету.

Уряд Тайваню під час щорічних військових навчань позначив 2027-й рік, як таки, в якому може статися вторгнення армії КНР. 

Про це пише агенція Bloomberg.

Можлива жата була вказана у документі,який було опубліковано для інформування тайванських законодавців щодо майбутніх навчань, де відпрацьовуватиметься відповідь на можливу атаку китайської армії. 

Автори публікації написали, що у загальнодоступних документах, що містять плани попередніх масштабних військових навчань за останні 10 років, не згадується рік, коли могло б статися вторгнення. 

"2027 рік - дата потенційної атаки з боку Китаю може бути способом подолати протиріччя у парламенті Тайваню, де опозиційні партії заперечують плани військових видатків", - сказав директор правозахисної групи Formosa Defense Vision Джек Чен. 

Він додав, що може змусити опозицію у парламенті відчути, що збільшення військового бюджету є нагальною потребою.

Раніше стало відомо, що США наполягають на прискоренні поставок зброї Тайваню.

 

КитайТайвань

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