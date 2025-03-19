Тайвань назвав дату ймовірного вторгнення Китаю

Це також може змусити опозицію у парламенті погодити збільшення військового бюджету.

Уряд Тайваню під час щорічних військових навчань позначив 2027-й рік, як таки, в якому може статися вторгнення армії КНР.

Про це пише агенція Bloomberg.

Можлива жата була вказана у документі,який було опубліковано для інформування тайванських законодавців щодо майбутніх навчань, де відпрацьовуватиметься відповідь на можливу атаку китайської армії.

Автори публікації написали, що у загальнодоступних документах, що містять плани попередніх масштабних військових навчань за останні 10 років, не згадується рік, коли могло б статися вторгнення.

"2027 рік - дата потенційної атаки з боку Китаю може бути способом подолати протиріччя у парламенті Тайваню, де опозиційні партії заперечують плани військових видатків", - сказав директор правозахисної групи Formosa Defense Vision Джек Чен.

Він додав, що може змусити опозицію у парламенті відчути, що збільшення військового бюджету є нагальною потребою.

Раніше стало відомо, що США наполягають на прискоренні поставок зброї Тайваню.