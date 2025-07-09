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Тайвань підіймає армію і запускає наймасштабніші військові навчання за всю історію

09 липня 2025, 20:23
Тайвань підіймає армію і запускає наймасштабніші військові навчання за всю історію
Flagmaster
Головна причина цьому - Китай.

Тайвань розпочне наймасштабніші щорічні військові навчання за всю свою історію.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Навчання "Хань Куан" розпочнуться вже сьогодні і триватимуть 10 днів, що вдвічі більше за звичайну кількість днів для навчань, що проводяться з 1984 року. 

Усього буде призвано більше 20 тисяч резервістів.

Крім того, цивільне населення теж братиме участь, а підвали великих мереж магазинім використовуватимуть як бомбосховища.

Уряд перевірятиме свою здатність забезпечувати основні послуги і розподіляти товари в умовах кризи.

"Мета навчань "Хань Куан" цього року - зміцнити здатність Тайваню чинити довгостроковий опір і підвищити стійкість як військових, так і громадянського суспільства, на чому наполягав президент Лай Цзін-де", - пояснив науковий співробітник Інституту досліджень національної оборони та безпеки Чіє Чун.

За його словами, планування навчань цього року краще відображає реальні сценарії, які можуть статися, якщо Китай почне військову атаку на Тайвань.

Ми також писали, що Тайвань уклав угоду з Україною щодо ПЗ для дронів для стримування Китаю.

 

Тайвань

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