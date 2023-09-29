Тайвань побудував першу субмарину для захисту від Китаю

Сьогодні Тайвань представив перший підводний човен власного виробництва Narwhal.

Про це повідомляє Kyodo.

Проєкт запустили ще в 2017 році, за рік він набув активного розвитку, коли Держдепартамент США дозволив американським виробникам продавати підводні технології Тайваню.

Субмарину виготовила тайванська суднобудівна компанія CSBC Corp.

Підводна лодка має довжину 70 метрів і належить до класу суден вагою 2500-3000 тонн. На створення підводного човна було виділено понад $1,5 млрд.

Вже з жовтня субмарина проходитиме випробування у морі, а до 2024 року має бути передана флоту.

Крім того, Тайвань планує побудувати ще одну субмарину до 2027 року.

"Це знакова подія і важливоа реалізацією наших конкретних зобов’язань у захисті країни" - заявила Президент Тайваню Цай Інвень.

Нагадаємо, що США вперше надасть Тайваню військову допомогу за спецпрограмою.