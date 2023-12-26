Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Тайвань ввів нові санкції проти росії і білорусі

26 грудня 2023, 15:12
Тайвань ввів нові санкції проти росії і білорусі
Flagmaster
Сьогодні міністерство економіки Тайваню розширило перелік товарів, які заборонені на ввіз до росії і білорусі через повномасштабне російське вторгнення в Україну.

Мова йде про товари, які вони використовують у військових цілях.

Про це тайванське міністерство написало на сайті.

"Перелік підсанкційних товарів щодо рф і білорусі розширили з метою здійснення міжнародного співробітництва та запобігання експорту наших високотехнологічних товарів у військових цілях", - заявило відомство.

До переліку внесли обладнання для виробництва напівпровідників, у виробництві яких Тайвань є світовим лідером, а ще певні хімічні речовини і медикаменти.

Нові санкції відповідають аналогічним крокам Європейського Союзу, Сполучених Штатів та інших країн, що ґрунтуються на виявлених у російській техніці на полі бою в Україні високотехнологічних компонентах західного виробництва, йдеться в заяві тайванського міністерства.

Тайвань засуджує війну росії проти України і приєднується до інших західних санкцій проти рф. 

Цей крок на практиці має символічне значення, адже між островом і росією існує лише мінімальна пряма торгівля.

Ще восени ми писали, що Тайвань підписали угоду про спільну роботу з відбудови України.

 

ТайваньсанкціїРосіяБілорусь

Останні матеріали

Шпигуни та орвеллівський Китай. Як працює американська розвідка у країні, яку називає головним пріоритетом безпеки – Wall Street Journal
Політика
Шпигуни та орвеллівський Китай. Як працює американська розвідка у країні, яку називає головним пріоритетом безпеки – Wall Street Journal
Переклад iPress – 26 грудня 2023, 16:51
Республіканці вважають, що Байден недопрацьовує. Як бачать голови комітетів Конгресу шлях до перемоги України
Політика
Республіканці вважають, що Байден недопрацьовує. Як бачать голови комітетів Конгресу шлях до перемоги України
Переклад iPress – 26 грудня 2023, 12:48
Всупереч експертам та аналітикам. Як ЗСУ майстерно використовують системи Patriot – Філліпс О'Брайен
Політика
Всупереч експертам та аналітикам. Як ЗСУ майстерно використовують системи Patriot – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 грудня 2023, 08:49
Історія чергового вбивства. Як Патрушев закатрупив Пригожина для путіна – Wall Street Journal
Політика
Історія чергового вбивства. Як Патрушев закатрупив Пригожина для путіна – Wall Street Journal
Переклад iPress – 22 грудня 2023, 16:34
Переоцінка можливостей та зарозумілість інституцій. Дефіцит смиренності у військових інституціях приводить до поразок – Мік Раян
Cуспільство
Переоцінка можливостей та зарозумілість інституцій. Дефіцит смиренності у військових інституціях приводить до поразок – Мік Раян
Переклад iPress – 22 грудня 2023, 12:27
The Economist визначив країну року. Похмурого 2023 року
Cуспільство
The Economist визначив країну року. Похмурого 2023 року
Переклад iPress – 22 грудня 2023, 09:09
Затягування з допомогою Україні. Бездіяльність Заходу щодо України загрожує небезпечними наслідками в москві – Дара Массіко
Політика
Затягування з допомогою Україні. Бездіяльність Заходу щодо України загрожує небезпечними наслідками в москві – Дара Массіко
Переклад iPress – 21 грудня 2023, 14:42
Війна в Газі та Україні. Дуже різні війни зі схожими уроками для США – Макс Бут
Cуспільство
Війна в Газі та Україні. Дуже різні війни зі схожими уроками для США – Макс Бут
Переклад iPress – 21 грудня 2023, 11:36
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється