Тайвань ввів нові санкції проти росії і білорусі
Мова йде про товари, які вони використовують у військових цілях.
Про це тайванське міністерство написало на сайті.
"Перелік підсанкційних товарів щодо рф і білорусі розширили з метою здійснення міжнародного співробітництва та запобігання експорту наших високотехнологічних товарів у військових цілях", - заявило відомство.
До переліку внесли обладнання для виробництва напівпровідників, у виробництві яких Тайвань є світовим лідером, а ще певні хімічні речовини і медикаменти.
Нові санкції відповідають аналогічним крокам Європейського Союзу, Сполучених Штатів та інших країн, що ґрунтуються на виявлених у російській техніці на полі бою в Україні високотехнологічних компонентах західного виробництва, йдеться в заяві тайванського міністерства.
Тайвань засуджує війну росії проти України і приєднується до інших західних санкцій проти рф.
Цей крок на практиці має символічне значення, адже між островом і росією існує лише мінімальна пряма торгівля.
Ще восени ми писали, що Тайвань підписали угоду про спільну роботу з відбудови України.