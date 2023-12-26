Тайвань ввів нові санкції проти росії і білорусі

Сьогодні міністерство економіки Тайваню розширило перелік товарів, які заборонені на ввіз до росії і білорусі через повномасштабне російське вторгнення в Україну.

Мова йде про товари, які вони використовують у військових цілях.

Про це тайванське міністерство написало на сайті.

"Перелік підсанкційних товарів щодо рф і білорусі розширили з метою здійснення міжнародного співробітництва та запобігання експорту наших високотехнологічних товарів у військових цілях", - заявило відомство.

До переліку внесли обладнання для виробництва напівпровідників, у виробництві яких Тайвань є світовим лідером, а ще певні хімічні речовини і медикаменти.

Нові санкції відповідають аналогічним крокам Європейського Союзу, Сполучених Штатів та інших країн, що ґрунтуються на виявлених у російській техніці на полі бою в Україні високотехнологічних компонентах західного виробництва, йдеться в заяві тайванського міністерства.

Тайвань засуджує війну росії проти України і приєднується до інших західних санкцій проти рф.

Цей крок на практиці має символічне значення, адже між островом і росією існує лише мінімальна пряма торгівля.

Ще восени ми писали, що Тайвань підписали угоду про спільну роботу з відбудови України.