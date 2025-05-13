Тайвань виділить $2 млн на розмінування України

В проєкті участь також візьме Литва.

Уряд Тайваню надасть 2 мільйони доларів у міжнародний фонд розмінування України.

Про це повідомляє Міністерство оборони Литви.

Представництво Тайваню у Вільнюсі під час зустрічі з представниками Міноборони Литви оголосило про намір зробити внесок розміром 2 мільйони доларів у поточні зусилля Литви з розмінування в Україні.

"Тайвань і Литва одноголосно визнають важливість і необхідність співпраці у вирішенні питання знешкодження мін, що не розірвалися, в Україні", – заявили у литовському Міноборони.

Тайвань успішно підтримував проекти співробітництва з Литвою, спрямовані на відбудову українських шкіл та дитячих садків у постраждалих від війни громадах.

Раніше ми повідомляли, що Тайвань вивчає досвід України у підтримці стійкості компаній під час війни.