Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Тайвань виділить $2 млн на розмінування України

13 травня 2025, 08:35
Тайвань виділить $2 млн на розмінування України
Flagmaster
В проєкті участь також візьме Литва.

Уряд Тайваню надасть 2 мільйони доларів у міжнародний фонд розмінування України.

Про це повідомляє Міністерство оборони Литви.

Представництво Тайваню у Вільнюсі під час зустрічі з представниками Міноборони Литви оголосило про намір зробити внесок розміром 2 мільйони доларів у поточні зусилля Литви з розмінування в Україні.

"Тайвань і Литва одноголосно визнають важливість і необхідність співпраці у вирішенні питання знешкодження мін, що не розірвалися, в Україні", – заявили у литовському Міноборони.

Тайвань успішно підтримував проекти співробітництва з Литвою, спрямовані на відбудову українських шкіл та дитячих садків у постраждалих від війни громадах.

Раніше ми повідомляли, що Тайвань вивчає досвід України у підтримці стійкості компаній під час війни.

 

Тайваньпідтримка України

Останні матеріали

Немає умов для миру в Україні. Як їх створити? – Джейд МакҐлинн
Політика
Немає умов для миру в Україні. Як їх створити? – Джейд МакҐлинн
Переклад iPress – 13 травня 2025, 11:03
Війна Індії та Пакистану у 2025 році. Ілюзії та реалії
Політика
Війна Індії та Пакистану у 2025 році. Ілюзії та реалії "транскордонних інцидентів". Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 12 травня 2025, 21:09
росія використовує американські ультраправі групи для нападів на західні демократії. І далі – в Україні – The Guardian
Політика
росія використовує американські ультраправі групи для нападів на західні демократії. І далі – в Україні – The Guardian
Переклад iPress – 12 травня 2025, 15:33
Трамп обіцяв енергетичне домінування США. Натомість енергетичні компанії передчувають катастрофу – Washington Post
Бізнес & Фінанси
Трамп обіцяв енергетичне домінування США. Натомість енергетичні компанії передчувають катастрофу – Washington Post
Переклад iPress – 12 травня 2025, 12:56
Як довго європейці ігноруватимуть приниження від Трампа? Що треба для припинення вогню – Філліпс О'Брайен
Політика
Як довго європейці ігноруватимуть приниження від Трампа? Що треба для припинення вогню – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 11 травня 2025, 22:02
Геополітична шахівниця. Світовий порядок у період турбулентності – Ендрю Таннер
Політика
Геополітична шахівниця. Світовий порядок у період турбулентності – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 09 травня 2025, 13:30
Ще одне літо жорстоких боїв. Наступ росії може стати для неї найсмертоноснішим за всю війну – Микола Бєлєсков
Cуспільство
Ще одне літо жорстоких боїв. Наступ росії може стати для неї найсмертоноснішим за всю війну – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 09 травня 2025, 10:43
Ніколи знову. Уроки Другої світової для уникнення Третьої світової війни
Політика
Ніколи знову. Уроки Другої світової для уникнення Третьої світової війни
Переклад iPress – 08 травня 2025, 22:01
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється