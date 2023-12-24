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Тайвань виділив мільйон доларів українським біженцям в Польщі

24 грудня 2023, 09:54
Тайвань виділив мільйон доларів українським біженцям в Польщі
Flagmaster
Тайвань разом з "Альянсом польських метрополій" створив фонд допомоги українським біженцям в Польщі і передав до нього 1 мільйон доларів.

Про це тайванське МЗС пише на сайті. 

Меморандум про створення фонду і договір про пожертвування підписали у Варшаві представник Тайваню в Польщі пані Ву Шаннянь і голова Альянсу, а також мер Білостока Тадеуш Трусколаський.

У меморандуми йдеться про те, що кошти будуть направлені на поліпшення умов проживання біженців в Польщі, покращення освіти для українських дітей та молоді, а також підготовку до майбутнього повернення біженців до України після війни.

Для отримання субсидій бажаючі польські міста мають надати Асоціації заявки з конкретними проєктами для українських біженців, які в подальшому розглядатимуться й затверджуватимуться відбірковою комісією.

"Створення фонду допомоги є демонстрацією твердої прихильності й турботи Тайваню про Україну", - сказала  представниця Тайваню.

За словами Ву, Тайвань також стикається з загрозами з боку авторитарних режимів і продовжує підтримувати дух демократичної єдності та допомагає Польщі в наданні допомоги українським біженцям. 

Голова Альянсу заявила, що Україна сьогодні бореться за весь вільний світ.

"Польське суспільство прийняло понад 3 мільйони українців і вітає підтримку урядом Тайваню духу демократичної єдності. Ми сподіваємося, що новостворений тайванський фонд продовжуватиме допомагати добрим силам міжнародної спільноти", - додали в МЗС Тайваню.

За даними тайванського МЗС, від лютого минулого року острів передав на допомогу Україні понад 40 мільйонів доларів і близько 600 тонн гуманітарних вантажів.

"Альянс польських метрополій" був створений у 1990 році. До його складу входить 12 міст, серед яких Варшава, Краків, Гданськ і Вроцлав.

Загалом, у містах-членах альянсу проживає майже 6,8 мільйона осіб, що становить майже одну п’яту населення Польщі.

Ми також писали, що восени Тайвань передав Україні 48 "швидких".
ПольщабіженцідопомогаТайвань

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