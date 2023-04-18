Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Тайвань закупить 400 американських протикорабельних ракет – ЗМІ

18 квітня 2023, 08:33
Тайвань закупить 400 американських протикорабельних ракет – ЗМІ
джерело bigmir
Готуються до можливого нападу Китаю

Тайвань закупить до 400 ракет Harpoon наземного базування для відбиття можливого вторгнення Китаю. 

Про це повідомляє Bloomberg.

Раніше Тайвань закуповував у Boeing Co ракети Harpoon корабельного базування. Наразі йдеться про першу закупівлю мобільної версії цих ракет наземного базування. Сума контракту складає $1,7 млрд.

Угода укладена на тлі високої напруженості у відносинах між США та Китаєм. Головним джерелом цієї напруженості є Тайвань - самоврядний острів, на який Китай претендує як частину своєї території. Китай провів військові навчання навколо Тайваню після того, як його президент зустрівся у Каліфорнії зі спікером Палати представників США Кевіном Маккарті.

Представник Міноборони США підполковник Мартін Майнерс сказав, що продаж Сполученими Штатами Тайваню оборонних виробів має важливе значення для безпеки Тайваню.

Читайте також: Тайвань дуже вразливий до повітряних атак з боку Китаю.

КитайТайвань

Останні матеріали

росіяни продовжують вчитися та адаптуватися. Тож потрібно створити протидію їхній адаптації – Мік Раян
Cуспільство
росіяни продовжують вчитися та адаптуватися. Тож потрібно створити протидію їхній адаптації – Мік Раян
Переклад iPress – 18 квітня 2023, 10:19
Наближається контрнаступ України. Її західні союзники прагнуть успіху, але не надто сильно – The Economist
Політика
Наближається контрнаступ України. Її західні союзники прагнуть успіху, але не надто сильно – The Economist
17 квітня 2023, 17:03
Великий український наступ. Стратегії сторін – Лоуренс Фрідман
Політика
Великий український наступ. Стратегії сторін – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 17 квітня 2023, 13:57
Фіаско розвідки, яке нічого не змінить. Все вирішуватиметься на полі бою – Філліпс О'Брайен
Політика
Фіаско розвідки, яке нічого не змінить. Все вирішуватиметься на полі бою – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 17 квітня 2023, 10:14
Наразі наступ України неможливий. НАТО та Київ дали надто багато часу путіну для адаптації – Том Купер
Політика
Наразі наступ України неможливий. НАТО та Київ дали надто багато часу путіну для адаптації – Том Купер
16 квітня 2023, 11:20
Україна має йти шляхом Фінляндії у НАТО. Але Вашингтон і Берлін блокують його – Крісті Раік
Політика
Україна має йти шляхом Фінляндії у НАТО. Але Вашингтон і Берлін блокують його – Крісті Раік
Переклад iPress – 14 квітня 2023, 17:31
Відновленню не підлягає. російський спецназ виснажено, свідчить витік документів Пентагону – Washington Post
Cуспільство
Відновленню не підлягає. російський спецназ виснажено, свідчить витік документів Пентагону – Washington Post
Переклад iPress – 14 квітня 2023, 14:59
Захід підриває український контрнаступ ще до його початку. Наслідок – глобальна війна? – Ендрю А. Міхта
Політика
Захід підриває український контрнаступ ще до його початку. Наслідок – глобальна війна? – Ендрю А. Міхта
Переклад iPress – 14 квітня 2023, 11:43
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється