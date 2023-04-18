Тайвань закупить 400 американських протикорабельних ракет – ЗМІ

Готуються до можливого нападу Китаю

Тайвань закупить до 400 ракет Harpoon наземного базування для відбиття можливого вторгнення Китаю.

Про це повідомляє Bloomberg.

Раніше Тайвань закуповував у Boeing Co ракети Harpoon корабельного базування. Наразі йдеться про першу закупівлю мобільної версії цих ракет наземного базування. Сума контракту складає $1,7 млрд.

Угода укладена на тлі високої напруженості у відносинах між США та Китаєм. Головним джерелом цієї напруженості є Тайвань - самоврядний острів, на який Китай претендує як частину своєї території. Китай провів військові навчання навколо Тайваню після того, як його президент зустрівся у Каліфорнії зі спікером Палати представників США Кевіном Маккарті.

Представник Міноборони США підполковник Мартін Майнерс сказав, що продаж Сполученими Штатами Тайваню оборонних виробів має важливе значення для безпеки Тайваню.

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