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ПОЛІТИКА

Тайвань дуже вразливий до повітряних атак з боку Китаю — WP

15 квітня 2023, 20:59
Тайвань дуже вразливий до повітряних атак з боку Китаю — WP
джерело bigmir
Про це свідчать витоки документів.

Китай має значну військову перевагу в повітрі. Протиповітряна оборона Тайваню не може "точно виявляти запуски ракет".

Про це повідомляє The Washington Post.

Згідно з оцінками Пентагону, Тайвань навряд чи перешкодить китайській військовій перевазі в повітрі. Тактика використання Китаєм цивільних кораблів у військових цілях послабила здатність розвідувальних служб США виявляти очікуване вторгнення.

В оцінках стверджується, що офіційні особи Тайваню сумніваються, що їх протиповітряна оборона може "точно виявляти запуски ракет". Лише половина літаків Тайваню повністю готові до польотів. Окрім того, переміщення літаків до укриттів займе щонайменше тиждень.

Секретні документи, що стосуються потенційного конфлікту, також свідчать про те, що Військово-повітряні сили Китаю мали б набагато кращі можливості для раннього встановлення контролю над небом Тайваню, ніж росія в Україні.

Нагадаємо, нещодавно Foreign Affairs написало, що лідер Китаю Сі Цзіньпін нібито заявив про підготовку Китаю до війни.

Тим часом армія Китаю продовжує проводити маневри та тренування поблизу Тайваню, хоч напередодні Пекін оголошував про завершення військових навчань.

КитайТайвань

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