Тегеран хоче деескалації і переговорів зі США – ЗМІ

Ймовірно, Іран готовий піти на нові поступки в переговорах щодо ядерної програми.

Іран демонструє готовність до припинення війни з Ізраїлем, а також готовий відновити переговори зі США про ядерну угоду.

Про це повідомляє газета The Wall Street Journal.

Анонімні джерела видання кажуть, що Тегеран розповів арабським чиновникам про свою готовність повернутися за стіл переговорів щодо ядерної угоди, якщо США не приєднаються до війни на боці Ізраїлю.

Іран передав Ізраїлю повідомлення про те, що стримування насильства відповідає інтересам обох сторін, пишуть журналісти.

Проте Ізраїль не має особливих стимулів припиняти наступ, перш ніж вони не знищать більше іранських ядерних об'єктів та ще більше не послаблять іранську владу.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що атаки триватимуть доти, доки не буде знищено ядерну програму і балістичні ракети Ірану.

Співрозмовники кажуть, що поки через ізраїльські атаки вплив на ядерні об'єкти Ірану був незначним, то Єрусалиму може знадобитися вести тривалу війну, аби досягти бажаних результатів.

Іран повідомив арабським чиновникам, що може прискорити свою ядерну програму і розширити масштаби війни в разі, якщо не буде перспектив відновлення переговорів зі США.

Також арабські посередники вважають, що немає жодних ознак того, що Іран готовий піти на нові поступки в переговорах щодо ядерної програми.

Днями ми повідомляли, що в Ірані після атак Ізраїлю зафіксували витік радіації.