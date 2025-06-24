Тегеран призупинив співпрацю з МАГАТЕ

Вони заборонили агенції будь-які інспекції.

Іран зупинив свою співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії.

Про це пише агенція Reuters, посилаючись на представника іранської комісії Ебрахім Резаї.

"Іранський парламентський комітет схвалив генеральний план із призупинення співпраці з МАГАТЕ", - пише видання.

Комітет із набезпеки парламенту Ірану схвалив загальні принципи законопроєкту, покликаного повністю зупинити співпрацю Тегерана з органом ООН.

Іранці додали, що дозвіл інспекцій і подання звітів у МАГАТЕ буде припинено доти, доки "не буде гарантовано безпеки ядерних об'єктів" Ірану.

Законопроєкт ще належить схвалити на пленарному засіданні.

Днями голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі зажадав від Ірану повідомляти агентству про будь-яке переміщення ядерних матеріалів всередині країни.

Крім того, раніше в МАГАТЕ заявили, що у Хондабі пошкоджено ключові будівлі іранського ядерного об'єкту.