Тегеран висунув умови щодо перемир'я
Іран не буде вести військових дій, якщо Ізраїль зупинить свої атаки на його об'єкти сьогодні не пізніше ніж о 4 годині ранку.
Про це написав міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі у соцмережі X (Twitter).
"За умови, що ізраїльський режим припинить свою незаконну агресію проти іранського народу не пізніше 4 ранку за тегеранським часом, ми не маємо наміру продовжувати нашу відповідь після цього", - йдеться у твітті.
Також він звинуватив Ізраїль у початку війни та спростував інформацію про те, що є угода щодо припинення вогню.
Аракчі написав, що остаточне рішення про припинення військових дій Іран ухвалить пізніше після того, як оцінить ситуацію.
В Армії Ізраїль інформацію поки що не прокоментували, але продовжила завдавати ударів по Ірану.
Пізніше іранський міністр подякував збройним силам Ірану і додав, що військові операції проти Ізраїлю "тривали до останньої хвилини", натякнувши, що бойові дії, ймовірно, закінчилися.
Зранку понеділка стало відомо, що Ізраїль офіційно погодився на припинення війни.