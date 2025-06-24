Тегеран висунув умови щодо перемир'я

Однак остаточне рішення про припинення військових дій Іран ухвалить пізніше після того, як оцінить ситуацію.

Іран не буде вести військових дій, якщо Ізраїль зупинить свої атаки на його об'єкти сьогодні не пізніше ніж о 4 годині ранку.

Про це написав міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі у соцмережі X (Twitter).

"За умови, що ізраїльський режим припинить свою незаконну агресію проти іранського народу не пізніше 4 ранку за тегеранським часом, ми не маємо наміру продовжувати нашу відповідь після цього", - йдеться у твітті.

Також він звинуватив Ізраїль у початку війни та спростував інформацію про те, що є угода щодо припинення вогню.

Аракчі написав, що остаточне рішення про припинення військових дій Іран ухвалить пізніше після того, як оцінить ситуацію.

В Армії Ізраїль інформацію поки що не прокоментували, але продовжила завдавати ударів по Ірану.

Пізніше іранський міністр подякував збройним силам Ірану і додав, що військові операції проти Ізраїлю "тривали до останньої хвилини", натякнувши, що бойові дії, ймовірно, закінчилися.