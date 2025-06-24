Тегеран вже не зможе мати ядерну зброю – віцепрезидент США

Проте, чи збагачений іранський уран - не зрозуміло.

Після атаки США по ядерних об'єктах - Іра вже більше не здатний створювати ядерну.

Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс, передає The Guardian.

"Іран був дуже близький до володіння ядерною зброєю. Тепер він не здатний створити ядерну зброю з наявним у нього обладнанням, тому що ми його знищили", - сказав Венс.

Однак він не відповів на питання про найважливіше, чи іранський високозбагачений уран.

Коли його спитали, чи знає адміністрація президента США Дональда Трампа, де він знаходиться Венс скахав, що це не важливо і відповів:

"Нашою ціллю було поховати уран, і я дійсно вважаю, що уран похований".

"Ціллю було припинити збагачення і позбавити їх можливості перетворити це збагачене паливо на ядерну зброю. Це важливий момент", – зазначив віцепрезидент.

Днями видання New York Times писало, що США не знають, де Іран ховає збагачений уран.