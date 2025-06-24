Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Тегеран вже не зможе мати ядерну зброю – віцепрезидент США

24 червня 2025, 13:41
Тегеран вже не зможе мати ядерну зброю – віцепрезидент США
Фото: з вільного доступу
Проте, чи збагачений іранський уран - не зрозуміло.

Після атаки США по ядерних об'єктах - Іра вже більше не здатний створювати ядерну.

Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс, передає The Guardian

"Іран був дуже близький до володіння ядерною зброєю. Тепер він не здатний створити ядерну зброю з наявним у нього обладнанням, тому що ми його знищили", - сказав Венс.

Однак він не відповів на питання про найважливіше, чи іранський високозбагачений уран. 

Коли його спитали, чи знає адміністрація президента США Дональда Трампа, де він знаходиться Венс скахав, що це не важливо і відповів: 

"Нашою ціллю було поховати уран, і я дійсно вважаю, що уран похований".

"Ціллю було припинити збагачення і позбавити їх можливості перетворити це збагачене паливо на ядерну зброю. Це важливий момент", – зазначив віцепрезидент.

Днями видання New York Times писало, що США не знають, де Іран ховає збагачений уран.

 

СШАІранУран

Останні матеріали

ГУЛАГ 2.0. росія знову відкриває табори – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Політика
ГУЛАГ 2.0. росія знову відкриває табори – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Переклад iPress – 24 червня 2025, 14:00
Суперечливі російські наративи. кремль розглядає Стратегічний оборонний огляд Великої Британії як оголошення війни – RUSI
Політика
Суперечливі російські наративи. кремль розглядає Стратегічний оборонний огляд Великої Британії як оголошення війни – RUSI
Переклад iPress – 24 червня 2025, 11:34
Новий ракетний удар по тренувальній базі. Минулого тижня ЗСУ успішно протистояли наступам та атакам росіян – Дональд Гілл
Політика
Новий ракетний удар по тренувальній базі. Минулого тижня ЗСУ успішно протистояли наступам та атакам росіян – Дональд Гілл
Переклад iPress – 24 червня 2025, 07:22
Командос, секретні операції та безпілотники. Чому країни раптом почали транслювати операції своїх спецслужб – Wall Street Journal
Політика
Командос, секретні операції та безпілотники. Чому країни раптом почали транслювати операції своїх спецслужб – Wall Street Journal
Переклад iPress – 23 червня 2025, 15:13
Іран відволікає. Не забувайте про Україну – Філліпс О'Брайен
Іран відволікає. Не забувайте про Україну – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 червня 2025, 12:34
Операція
Політика
Операція "безмежна мудрість". Як Трамп вміє в дипломатію та переговори з Іраном – Том Купер
Переклад iPress – 23 червня 2025, 08:35
Кібервійна з росією можлива. Тактика росії за кордоном та сама, що й проти власних громадян – Едвард Лукас
Політика
Кібервійна з росією можлива. Тактика росії за кордоном та сама, що й проти власних громадян – Едвард Лукас
Переклад iPress – 20 червня 2025, 14:06
Темний володар Кремнієвої долини. Пітер Тіль входить у чат – Керол Кадвалладр
Політика
Темний володар Кремнієвої долини. Пітер Тіль входить у чат – Керол Кадвалладр
Переклад iPress – 20 червня 2025, 12:02
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється