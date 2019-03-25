Telegram дозволив користувачам видаляти особисту переписку незалежно від давності відправлення
Оновлення дозволяє користувачам видаляти як свої повідомлення, так і повідомлення співрозмовника, незалежно від часу їх відправлення, повідомляє LB.ua.
"Ви зможете видалити всю розмову, з обох сторін, якщо захочете", - пише у офіційному блозі месенджера.
До цього оновлення у користувачів була можливість стирати тільки свої повідомлення протягом 48 годин після їх відправлення.
Крім того, Telegram ввів нову функцію для захисту анонімності при пересиланні повідомлень. Тепер можна приховати свій профіль при пересиланні повідомлень.
"У людей, з якими ви спілкуєтеся, не буде доказів, що ви їм щось відправляли", - також розповіли в блозі месенджера.
Нагадаємо, що у Telegram дозволили керувати кількома акаунтами одночасно.
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