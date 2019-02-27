У Telegram дозволили керувати кількома акаунтами одночасно

У месенеджері тепер можна працювати у кількох акаунтах одночасно.

У Telegram тепер можна додати максимально три облікових записи та переключатися між ними без виходу із системи. Якщо всі три акаунти активні – користувач буде отримувати повідомлення від кожного з них.

У додатку тепер автоматично відтворюватимуться відео без звуку, який можна ввімкнути, якщо є бажання. Також у Telegram з’явилось автоматичне завантаження файлів із чатів: налаштування можна змінювати залежно від типу файлу, його розміру і типу чату.

Нові функції Telegram уже доступні для Androis iOS, достатньо оновити додаток до версії 5.4.

Також, Павло Дуров та заснований ним месенджер Telegram планує запустити власну криптовалюту в березні цього року.