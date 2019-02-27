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У Telegram дозволили керувати кількома акаунтами одночасно

Розробники Telegram оновили додаток і додали кілька нових функцій
У месенеджері тепер можна працювати у кількох акаунтах одночасно.
У Telegram дозволили керувати кількома акаунтами одночасно Фото: iPhones.ru

У Telegram тепер можна додати максимально три облікових записи та переключатися між ними без виходу із системи. Якщо всі три акаунти активні – користувач буде отримувати повідомлення від кожного з них.

У додатку тепер автоматично відтворюватимуться відео без звуку, який можна ввімкнути, якщо є бажання. Також у Telegram з’явилось автоматичне завантаження файлів із чатів: налаштування можна змінювати залежно від типу файлу, його розміру і типу чату.

Нові функції Telegram уже доступні для Androis iOS, достатньо оновити додаток до версії 5.4.

Також, Павло Дуров та заснований ним месенджер Telegram планує запустити власну криптовалюту в березні цього року.

 
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27 02 2019 12:21
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